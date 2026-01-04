Galatasaray'dan transferde sürpriz hamle: Tottenham'ın 45 milyon euroluk yıldızı için atağa kalkıldı!

Haberin Devamı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir ismi gündeme aldı.

Beinsports'un haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'dan kiralık olarak ayrılma ihtimali bulunan 20 yaşındaki Fransız oyuncu Mathys Tel'i istiyor.

Savunma ve orta sahanın yanı sıra hücum hattına da takviye yapmak isteyen Galatasaray, santrforun yanı sıra sağ ve sol kanat bölgelerinde de oynayabilen Tel'i transfer etmeyi hedefliyor.

45 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Tottenham, geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Tel'in bonservisini bu yaz 35 milyon euro ödeyerek almış ve Fransız golcüyle Haziran 2031'e dek sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Haberin Devamı

PERFORMANSI

Bu sezon 16 maçta forma giyen Tel, sahada bulunduğu 419 dakikada 2 gol kaydetti.