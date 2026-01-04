×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan transferde sürpriz hamle: Tottenham'ın 45 milyon euroluk yıldızı için atağa kalkıldı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 11:27

Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen Fransız forvet Mathys Tel'in transferi için çalışmalara başladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir ismi gündeme aldı.

Beinsports'un haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'dan kiralık olarak ayrılma ihtimali bulunan 20 yaşındaki Fransız oyuncu Mathys Tel'i istiyor.

Savunma ve orta sahanın yanı sıra hücum hattına da takviye yapmak isteyen Galatasaray, santrforun yanı sıra sağ ve sol kanat bölgelerinde de oynayabilen Tel'i transfer etmeyi hedefliyor.

45 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Tottenham, geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Tel'in bonservisini bu yaz 35 milyon euro ödeyerek almış ve Fransız golcüyle Haziran 2031'e dek sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon 16 maçta forma giyen Tel, sahada bulunduğu 419 dakikada 2 gol kaydetti.

