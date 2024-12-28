Galatasaray'dan transferde sürpriz hamle! Dybala ve Mikautadze derken 72 milyon euroluk yıldız...

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Trendyol Süper Lig'de son iki sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen ve seneye 5. yıldızı takmak için şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de elini güçlendirmek için transfer döneminde kadrosuna yıldız takviyesi yapmak istiyor.

REKORLA ŞAMPİYONLUK GELMİŞTİ

2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım olmuştu. Ligde yaptığı 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak ligin puan rekorunu kırmıştı.

KADRO BOZULMADI

Şampiyon kadroyu korumayı bilen sarı kırmızılılar, Gabriel Sara ve Victor Osimhen gibi önemli takviyelerle ilk 11'e direkt fayda sağlayan isimleri transfer etmeyi başarmıştı.



Buna göre bir çok süperstarla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı yönetim, dev rakiplerle kıyasıya bir yarış içerisine girdi.

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MIKAUTADZE VE DYBALA HAMLELERİ

Sarı kırmızılıların ocak ayı transfer dönemi için Georges Mikautadze ve Paulo Dybala ile ilgilendiği biliniyor. İki oyuncu için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına yıldız getirmek istiyor.

DEV RAKİPLERİ VAR

Gürcü futbolcu Mikautadze halihazırdaki kulübü Lyon'un sezon sonuna kadar 120 milyon euroluk oyuncu satışı yapma mecburiyetinde olması, Avrupa'nın devlerini transfer konusunda iştahlandırmış durumda.

ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

LyonFoot'un haberine göre Galatasaray'ın yakın markaj uyguladığı Fransa'da Lyon forması giyen Mıkautadze için görüşmeler sürüyor. Yıldız futbolcuyu takımına kazandırmak isteyen sarı kırmızılılardan Lyon'un talebinin en az 20 milyon euro olduğu ileri sürülüyor. Avrupa'dan pek çok dev takımın da oyuncuyu transfer etmek istediği biliniyor.

20 milyon euro bandında bonservis vermek istemeyen Galatasaray'ın da alternatif isimlere yönelebileceği belirtiliyor.

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DYBALA DA AYRILMAK İSTEMİYOR

İtalyan Tuttosport gazetesi, Galatasaray’ın renklerine katmaya çalıştığı Paulo Dybala’nın Roma’dan ayrılmak istemediğini iddia etmişti.

İtalyan kulübünde 6 maç daha oynaması halinde sözleşmesi 2026 yılına dek uzayacak olan Arjantinli futbolcunun bu düşüncesine karşın Roma yönetimi de maaşında indirime gitmesi karşılığında oyuncuyu takımda tutabileceği vurgulanmıştı.

SON ADAY LEMAR

İspanyol basınından transfer için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Galatasaray’ın Atletico Madrid forması giyen Thomas Lemar ile ilgilendiği belirtildi. Dybala ve Mikautadze ile isimleriyle anlaşmaya henüz varamayan sarı kırmızılılar alternatif olarak Lemar ismini liste başı yaptı.

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SAĞLIK RAPORU İSTENDİ İDDİASI

Dursun Özbek yönetiminin İspanyol deviyle iletişime geçerek, 29 yaşındaki 10 numara oyuncusunun sağlık raporunu talep ettiği ileri sürüldü.

Thomas Lemar'ın sakatlığı sebebiyle bu sezon ligde sadece 6 dakika, kupada da 22 dakika forma giyebildiğine dikkat çekilirken raporların temiz çıkması durumunda Galatasaray'ın transferde adım atmasının beklendiğinin altı çizildi.

72 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

2018 yılında Monaco'dan Atletico Madrid'e transfer olan Lemar için 72 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.

Atletico ile Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu 180 maçta 10 gol ve 20 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı.

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