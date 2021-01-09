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Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan transferde Salih Uçan hamlesi!

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Galatasaray'dan transferde Salih Uçan hamlesi!
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Sarı kırmızılı ekip, Alanya ile bağlarını koparmaya hazırlanan 27 yaşındaki oyuncuyu ara transferde uygun bir bedelle almak için kulübü ile masaya oturacak. Aslan, Salih’i sezon başında da listesine almıştı ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle resmi adım atılmamıştı

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor’da sezona başarılı bir giriş yapan ancak iki haftadır yedek bırakılan Salih Uçan, kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmedi. Bu durum da 27 yaşındaki futbolcu hakkındaki transfer söylentilerini ardırdı. Zira sezon başında Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan ancak bonservis bedeli nedeniyle somut adımların atılamadığı Salih Uçan’ı sarı kırmızılıların halen kadrosuna katmak istediği biliniyor. Sezon sonunda boşa çıkacak olan Salih’i G.Saray’ın yanı sıra Beşiktaş da istiyor.

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Transfer rotasını İstanbul'a kırdı

Haziran başında serbest kalacak olan Salih Uçan’ı iki ezeli rakibin transfer etmek istediği ve talip olduğu bilinirken, tecrübeli futbolcu da Alanya’nın teklifini kabul etmeyerek bir anlamda rotasını İstanbul’a kırdı. Uçan, eğer karar değiştirip de Alanya’da kalmaz ise sezon sonunda istediği kulübe bedelsiz olarak imza atacak. Bununla beraber G.Saray’ın ara transfer döneminde de Salih için hamle yapmayı planladığı öğrenildi. Ocak ayında orta saha hattını güçlendirmek isteyen G.Saray, Alanya ile bonservis bedelinde anlaşabilirse Salih’i kadrosuna katmak istiyor.

Son iki maçta yedek kaldı

Salih ile yeni sözleşme imzalayamayan ve bu oyuncuyu sezon sonunda para kazanamadan kaybetme ihtimali bulunan Alanyaspor’un kapısını çalacak olan G.Saray, Akdeniz ekibi ile pazarlık masasına oturacak, oyuncuyu cüzi bir rakamla kadrosuna katmayı deneyecek. Alanya’nın tavrı ve istediği şartlar, sarı kırmızılıların Salih konusundaki kararını belirleyecek. Son 2 haftadır Başakşehir ve F.Bahçe karşısında teknik direktör Çağdaş Atan’ın ilk 11’de yer vermediği Salih’in ocakta ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaraydan transferde Salih Uçan hamlesi

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