Galatasaray'dan transferde 'kontenjan' hamlesi: Biri 55, diğeri 25 milyon euroluk iki yıldız için düğmeye basıldı!

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Orta saha transferi doğrultusunda girişimlerini hızlandıran Galatasaray, Brighton’ın 22 yaşındaki Kamerunlu ön liberosu Baleba için kesenin ağzını ardına kadar açtı. Forvet arkasındaki yeni hedef ise Al Ahli forması giyen 23 yaşındaki Fransız yetenek Enzo Millot.

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, iki genç yıldızı da kadroya kazandırarak hem kaliteyi artırmayı hem de geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.

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23 yaş altı yabancı oyuncular için geçerli olan +4 kontenjanına uyan isimlerden biri olan Carlos Baleba, Galatasaray’ın uzun zamandır radarında bulunuyor.

22 yaşındaki Kamerunlu orta saha, fizik gücü, top kazanma becerisi ve dinamik yapısıyla Avrupa’nın en dikkat çeken ön liberoları arasında gösteriliyor. Brighton’ın 2023 yılında Lille’den kadrosuna kattığı genç futbolcu, geride kalan sezonda Premier Lig’de gösterdiği performansla değerini daha da artırdı.

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PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON EURO

22 yaşındaki Kamerunlu ön libero Carlos Baleba’nın piyasa değeri 55 milyon euro. İngiliz ekibi Baleba’yı takımın geleceği olarak görüyor. Bu nedenle oyuncu için konuşulan bonservis bedelinin 40 ila 50 milyon euro arasında olduğu ifade ediliyor.

Yüksek maliyete rağmen Sarı-Kırmızılı yönetim, Brighton ile ortak bir formül bulabilmek adına temaslarını sürdürüyor.

İSTANBUL'A GELMEYE HAZIR

Transferde en önemli avantaj ise oyuncunun Galatasaray’a son derece sıcak bakması. Kulüplerin anlaşması halinde Baleba’nın İstanbul’a gelmeye hazır olduğu öğrenildi.

TORREIRA RAHATLAYACAK

Baleba ile dinamizmi ve direnç seviyesini yükseltmeyi, Torreira’yı da rahatlatmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Millot ile de ön taraftaki yaratıcılığı artırmayı hedefliyor.

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Önümüzdeki günlerde her iki transferde de temasların daha da yoğunlaşması bekleniyor.

ENZO MILLOT, OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ PROFİL!

Sarı-Kırmızılılar’ın orta saha planlamasında bir diğer önemli isim ise Enzo Millot. 23 yaşındaki Fransız futbolcu, hücum organizasyonlarındaki etkinliği, oyun görüşü ve teknik kapasitesiyle Okan Buruk’un istediği profile uyuyor. Galatasaray’ın ilk planı Millot’u kiralık olarak kadroya katmak.

KİRALAMAYA SICAK BAKMIYORLAR

Ancak oyuncunun kulübü Al-Ahli, şu aşamada kiralama tekliflerine sıcak yaklaşmıyor. Suudi Arabistan temsilcisinin bonservisli satış seçeneğini ön planda tuttuğu belirtiliyor. Buna rağmen Galatasaray Yönetimi temasları sürdürüyor ve şartları değiştirebilmek için girişimlerini hızlandıracak.

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