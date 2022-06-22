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Galatasaray'dan transferde İtalya harekatı! Kaan Ayhan, Mert Müldür, Shomurodoc ve Muriqi....

#Transfer#Galatasaray#Kaan Ayhan
Galatasaraydan transferde İtalya harekatı Kaan Ayhan, Mert Müldür, Shomurodoc ve Muriqi....

Sarı kırmızılıların futboldaki yeni patronu, Eldor Shomurodov, Kaan Ayhan ve Mert Müldür’ün menajerleri ve kulüplerinin yetkilileriyle masaya oturacak. Cenk Ergün’ün, bonservisi Lazio’da olan Vedat Muriqi ile de görüşmesi gündemde.

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Galatasaray'daki tüm futbol operasyonlarının başına getirilen Cenk Ergün, transfer çalışmalarını bugünden itibaren İtalya’da devam edecek.

Ergün, burada Roma’nın Özbek santrforu Eldor Shomurodov ve Sassuolo’da forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ile Mert Müldür’ün menajerleri ve kulüpleriyle görüşmeler yapacak.

ELDOR SHOMURODOV KİRALANCAK

Öncelikle Shomurodov’un transferini bitirmeyi amaçlayan Ergün, daha sonra Kaan ve Mert için girişimlerde bulunacak. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Shomurodov’u kiralık olarak renklerine katmayı planlayan sarı kırmızılılar, Kaan ve Mert konusundaki kararını Sassuolo Kulübü yetkililerinin tavrına göre belirleyecek.

MURIQI, OKAN BURUK İLE ÇALIŞMIŞTI

Cenk Ergün’ün ayrıca bonservisi Lazio’da olan Kosovalı santrfor Vedat Muriqi ile de bir görüşme yapabileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mallorca’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Muriqi, Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Okan Buruk’la 2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor’da birlikte çalışmıştı.

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