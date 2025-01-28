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Galatasaray'dan transferde Ianis Hagi hamlesi! Bedava gelecek

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Ianis Hagi#Galatasaray
Galatasaraydan transferde Ianis Hagi hamlesi Bedava gelecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 15:02

Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ederken, diğer yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor. Kadrodaki kritik bölgelere takviye yapmak için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılarda, yaz transfer sezonu için de yeni bir iddia gündeme geldi. Rumen basını, Galatasaray'ın Ianis Hagi'nin peşinde olduğu iddiasını okuyucularına aktardı. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray, bir yandan Süper Lig bir yandan UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu güçlendirmenin çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmzılılar, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Bununla beraber Galatasaray'a dair Rumen basınında, 'sezon sonu' için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Galatasaraydan transferde Ianis Hagi hamlesi Bedava gelecek

G.SARAY HAGI'NİN PEŞİNDE
Rumen basınının iddiasına göre Galatasaray; sezon sonunda Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona erecek Ianis Hagi'nin transferi için girişimlere başladı.

Ianis Hagi'nin İskoç ekibiyle sözleşme uzatma ihtimalinin bulunmasına karşılık istediği ücreti alamayacak olması ve İstanbul'da doğmuş olması, yıldız oyuncuyu Galatasaray'a yaklaştıran önemli etmenler arasında olduğu ifade ediliyor.

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Öte yandan Galatasaray'ın bu transferde tek olmadığı, İtalyan kulübü Genoa'nın da Hagi'yi takip ettiği kaydedildi.

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#Transfer#Ianis Hagi#Galatasaray

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