Galatasaray'dan transferde Ianis Hagi hamlesi! Bedava gelecek

Haberin Devamı

Galatasaray, bir yandan Süper Lig bir yandan UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu güçlendirmenin çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmzılılar, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Bununla beraber Galatasaray'a dair Rumen basınında, 'sezon sonu' için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

G.SARAY HAGI'NİN PEŞİNDE

Rumen basınının iddiasına göre Galatasaray; sezon sonunda Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona erecek Ianis Hagi'nin transferi için girişimlere başladı.

Ianis Hagi'nin İskoç ekibiyle sözleşme uzatma ihtimalinin bulunmasına karşılık istediği ücreti alamayacak olması ve İstanbul'da doğmuş olması, yıldız oyuncuyu Galatasaray'a yaklaştıran önemli etmenler arasında olduğu ifade ediliyor.

Haberin Devamı

Öte yandan Galatasaray'ın bu transferde tek olmadığı, İtalyan kulübü Genoa'nın da Hagi'yi takip ettiği kaydedildi.



