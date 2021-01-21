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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 01:01 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan transferde Halil Dervişoğlu hamlesi!

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Galatasaray'dan transferde Halil Dervişoğlu hamlesi!
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Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu için FC Brentford'a resmi teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği belirtildi.

Ocak transfer döneminde henüz kadroya takviye yapmayan Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi geldi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Halil Dervişoğlu'na resmi transfer teklifi yaptı. Halil'in sarı kırmızılı takıma transferi yarın netlik kazanacak.
Halil Dervişoğlu, Alanyaspor'la anlaşma sağlanmıştı fakat kulübü FC Brentford bu transfere izin vermedi.

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21 yaşındaki futbolcu bu sezon FC Brentford'dan Twente'ye kiralandı ve Ocak ayında tekrardan İngiliz kulübüne geri döndü.

Halil Dervişoğlu bu sezon 3'ü ilk 11, 12 maçta görev alırken 1 de gol attı. Dervişoğlu, Türkiye U21 takımında 11 maç oynadı, 8 kere ağları havalandırdı.

FIFA'nın 2020-2021 sezonu için belirlediği kurala göre Halil Dervişoğlu 3 farklı takımda forma giyebilecek.

Galatasaraydan transferde Halil Dervişoğlu hamlesi

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