G.Saray'dan transfer sürprizi! 'Fatih Terim onu çok istiyor'

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Ocak ayında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray'da bir Rumen yıldızın daha ismi gündeme geldi.

Kadrosunda Morutan ve Cicaldau gibi genç Rumen futbolcuları bulunduran sarı-kırmızılıların, Parma forması giyen Dennis Man'ı da kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Rumen menajer Ion Becali Fatih Terim'in kendisinden ne pahasına olursa olsun Dennis Man için tüm gücünü kullanmasını istediğini öne sürerek, "Parma'nın nerede olduğu umurunda değil. Terim oyuncuyu çok istiyor" ifadelerini kullandı.

Dennis Man'ın bu sezon lige iyi başlamasına rağmen hocasıyla anlaşamadığı ve Parma'da mutsuz olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın sezon başında da Man için kiralama ve satın alma teklifleri yaptığı ve bunların geri çevrildiği, ancak özellikle son 2 maçta yedek kulübesinde oturtulan genç yeteneğin, İtalyan kulübünden ayrılmak istediği ileri sürüldü.

23 yaşındaki Dennis Man, geçen sezon devre arasında FCSB'den Parma'ya 13 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.