Galatasaray'dan transferde 45 milyon euroluk atak! Resmi teklif yapıldı

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Transfer döneminde kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katan ve bu nedenle taraftarların tepkisine maruz kalan Galatasaray yönetimi, takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Ismaila Sarr için Crystal Palace'a resmi teklifte bulundu.

GÖRÜŞMELERE AÇIK

Senegalli sağ kanat oyuncusunun Galatasaray'a kapıyı kapatmadığı ve görüşmelere açık olduğu belirtildi.

KARAR PALACE'IN

Crystal Palace'ın Sarr'ı takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü ve transferde son kararı İngiliz kulübünün vereceği ifade edildi.

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PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Crystal Palace ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ismaïla Sarr'ın piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.

28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu, 2024 yazında 15 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilmişti.

KONFERANS LİGİ'NDE GOL KRALI OLDU, SEZONU 21 GOLLE TAMAMLADI

Geçtiğimiz sezon Crystal Palece'ın kazandığı Konferans Ligi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sarr, attığı 9 golle turnuvanın gol kralı olmuştu.

2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 45 resmi maça çıkan Sarr, 21 gol atıp 2 de asist üretti.