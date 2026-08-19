×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan transferde 45 milyon euroluk atak! Resmi teklif yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Ismaila Sarr
Galatasaraydan transferde 45 milyon euroluk atak Resmi teklif yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 19:48

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiliz ekibi Crystal Palace forması giyen Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr için resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Transfer döneminde kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katan ve bu nedenle taraftarların tepkisine maruz kalan Galatasaray yönetimi, takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Ismaila Sarr için Crystal Palace'a resmi teklifte bulundu.

Gözden KaçmasınGalatasaray’da Torreira için flaş iddia Fiorentina ile prensipte anlaştıGalatasaray’da Torreira için flaş iddia! Fiorentina ile prensipte anlaştıHaberi görüntüle

GÖRÜŞMELERE AÇIK

Senegalli sağ kanat oyuncusunun Galatasaray'a kapıyı kapatmadığı ve görüşmelere açık olduğu belirtildi.

Galatasaraydan transferde 45 milyon euroluk atak Resmi teklif yapıldı

KARAR PALACE'IN

Crystal Palace'ın Sarr'ı takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü ve transferde son kararı İngiliz kulübünün vereceği ifade edildi.

Galatasaraydan transferde 45 milyon euroluk atak Resmi teklif yapıldı

Haberin Devamı

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Crystal Palace ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ismaïla Sarr'ın piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.

28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu, 2024 yazında 15 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilmişti.

Galatasaraydan transferde 45 milyon euroluk atak Resmi teklif yapıldı

KONFERANS LİGİ'NDE GOL KRALI OLDU, SEZONU 21 GOLLE TAMAMLADI

Geçtiğimiz sezon Crystal Palece'ın kazandığı Konferans Ligi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sarr, attığı 9 golle turnuvanın gol kralı olmuştu.

2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 45 resmi maça çıkan Sarr, 21 gol atıp 2 de asist üretti.

Galatasaraydan transferde 45 milyon euroluk atak Resmi teklif yapıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Galatasaray#Ismaila Sarr

BAKMADAN GEÇME!