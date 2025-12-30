×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan transfer transfer bombası! Manchester United yıldızı için Torreira da devrede

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 07:00

Süper Lig'de Ocak transfer dönemi gelip çatarken Süper Lig devleri çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna yeni takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, ön liberoya alternatif bir isim arıyor.

Ara transferde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ilk hedefini belirledi.

GALATASARAY UGARTE'Yİ SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMAK İSTİYOR

G. Saray’da öncelik, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte... Sarı kırmızılı ekip Uruguaylı oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılıların teklif paketinin kiralama ve opsiyonla birlikte 25 milyon Euro civarında olduğu ancak United’ın 30 milyon Euro istediği gelen haberler arasında...

TORREIRA DA DEVREYE GİRDİ

Bununla beraber hem United’ın hem de oyuncunun transfere sıcak baktığı ve yakında anlaşma olabileceği belirtiliyor. Torreira ve Muslera’nın da vatandaşlarıyla konuşup telkinde bulunduğu belirtildi.

GELDİĞİ ORTA SAHAYA SEVİYE ATLATTIRIYOR

Defansif gücü, pres yeteneği ve hızıyla oynadığı takımların orta sahasını seviye atlattıran Ugarte savunma direncini artırmak ve tempo sorununu çözmek için ideal bir profil. Okan Buruk’un top çalma, ikili mücadele ve pres gücü yüksek bir isimde ısrarcı olması Galatasaray’ın Ugarte transferinde en büyük motivasyonu.

Torreira’ya alternatif olabilecek olan Manuel Ugarte aynı zamanda Lemina gibi stoper olarak da görev yapabilecek bir orta saha. Muslera ve Torreira gibi iki Uruguaylıdan yüksek verim alan Galatasaray’da teknik heyet, Ugarte’nin de gelmesi halinde büyük fayda sağlayacağına inanıyor.

ASLAN’DA BİR DİĞER HEDEF RASPADORİ

Ruben Amorim’le Sporting’de başarılı olan ancak İngiltere’de uyum sorunu yaşayan ve kariyeri düşüşe geçen 24 yaşındaki oyuncu için G. Saray düzenli oynayıp Dünya Kupası öncesi Uruguay Milli Takımı’ndaki yerini sağlamlaştırmak için önemli bir fırsat.

Galatasaray ile adı anılan bir diğer isim de Atletico Madrid’den Giacomo Raspadori... İspanyol basınında çıkan haberlere göre Aslan, İtalyan hücum oyuncusu için 2-3 milyon Euro kiralama bedeli ve 18 milyon Euro satın alma bedeli ile Atletico’nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. Haberlere göre Roma da bir diğer talip.

