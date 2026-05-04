Galatasaray'dan transfer kararı! '30 milyon Euro'

Galatasaray’da sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gabriel Sara için transfer hareketliliği giderek artıyor.

Orta sahadaki dinamizmi, oyun aklı ve skor katkısıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Brezilyalı futbolcu için özellikle Premier Lig ekipleri devrede.

YÖNETİMİN TAVRI NET

Aston Villa ve Newcastle’ın oyuncuyu yakından takip ettiği bilinirken, Sarı-Kırmızılı yönetim ise tavrını net şekilde ortaya koydu.

'GERÇEK DEĞERİYLE SATILACAK'

Yönetim cephesi, Sara’nın performansını ve gelişim potansiyelini göz önünde bulundurarak 30 milyon Euro’nun altındaki teklifleri masaya bile getirmeme kararı aldı. Teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alan genç yıldız için kulüp içinde “satılacaksa gerçek değeriyle” görüşü hakim.

PAZARLIĞI YÜKSEKTEN AÇTI

Bu nedenle Galatasaray, pazarlık kapısını yüksekten açmış durumda. Sara’nın Avrupa piyasasında yükselen grafiği, Galatasaray’ın elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri.

Hem oyun kurulumundaki etkinliği hem de hücum katkısıyla modern orta saha profilini fazlasıyla karşılayan Brezilyalı oyuncu, kulübün gelecek planlarında da önemli bir yer tutuyor. Bu durum, yönetimin aceleci davranmamasını sağlıyor.