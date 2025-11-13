Galatasaray'dan transfer açıklaması! 'Haber yollayan futbolcular var'

Haberin Devamı

Galatasaray'da forma sırt sponsorluğu için imza töreni düzenlendi. Törene Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerden Abdullah Kavukcu da katıldı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

'GALATASARAY'IN BU ÖNCÜ TARAFI TARTIŞILMAZ BİR KONUDUR'

"Galatasaray, enlerin ve ilklerin takımı olması hasebiyle, faaliyet dışı gelirlere yaptığı yatırımlar konusunda da, rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde Yusuf Günay'ın büyük destekleriyle stadımız üzerine enerji panelleri koydu. Kulübümüz, yatırımları daha önce de yaptı. Bize düşen geliştirmek ve Galatasaray'a fayda sağlayan yatırımları artırmak. Galatasaray'ın bu öncü tarafı tartışılmaz bir konudur."

'ŞANLIURFA'DA YARIM KALAN BİR FİNAL VAR'

"Süper Kupa finali Olimpiyat Stadyumu'nda organize edilecek bilgisi bana gelmedi. Olimpiyat Stadı'nın final için en uygun olduğu yer konusunda şüphem var. Şanlıurfa'da yarım kalan bir final var. O dönem Şanlıurfa'daki taraftarlarımız, kardeşlerimiz bizi izlemek için çok büyük ilgi göstermişti. Final oynanamadı. O itibarla belki, oradaki eksik kalan hikayeyi bu sene yazabiliriz. Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakıyorum. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Şanlıurfalılar'ı bu şekilde memnun etmiş oluruz. Toplumların birbirine kaynaşması açısından önemli bir özellik ama karar verecek olan TFF, kararlarına saygı duyacağız."

'TÜRK SPORUNUN TEMİZLENMESİ, ARINMASI HEPİMİZİN DİLEĞİ'

"Spor gündemindeki en önemli konulardan biri bahis mevzusu. Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Aktif sporcular, yöneticiler, antrenörler, menajerler bahis oynayamaz gibi bir disiplinde madde var. Buna bağlı olarak TFF, bahis oynayan sporcuların sayısını yayınladı. Buna bağlı olarak harekete geçti. Galatasaray Spor Kulübü, bu faaliyete destek verdi, her zaman da verecek, bunda bir tereddüt yok. Ancak kurunun yanında yaş da yanmasın. Bu genç çocuklarımızın, hem özlük haklarını hem geleceğini çok iyi inceledikten sonra geleceklerine zarar verecek şeyi gündeme getirmek lazım. Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği.

'Şunu söyleyeyim, bunu söyledin' dememesi lazım kimsenin. Şunu da dikkate almak lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart. Cezanın niteliği konusunda dikkatli olmak lazım. Bizdeki canlı örnek Eren kardeşimiz. Eren, yaklaşık 5 seneye yakın zaman önce yapmış, 4 sene 10 ay. 2 ay daha önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden beri faaliyeti yok, kendi takımıyla ilgili de oynamamış. Fiilin bu şekliyle, sürekli oynayan, kendi takımına oynayan, kendi ligindeki maçlara oynayan... Bu fiillerin değerlendirilmesi olması lazım. Disiplin Kurulu'nun, intikal ederse Savcılığın bu fiili değerlendirmesi lazım. Fiilin etkisi, her seviyede aynı değil. Onun için Sayın Federasyon'un hassas olacağını düşünüyorum. Elbette ceza almaları lazım, cezanın fiilin şekline göre düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum."

Abdullah Kavukcu'nun açıklamaları:

'BU VİZYONLA GALATASARAY'A YILLIK ÇOK CİDDİ MİKTARDA KALICI GELİR GETİRECEĞİZ'

"Transferi konuşuruz ama... Başkanım biraz önce bahsetti. Daha önce herkes Galatasaray'a gayrimenkulcu diyordu. Galatasaray, mutlaka gelirlerini artırması, kalıcı gelirler sağlaması lazım. Galatasaray enerjiyle alakalı depolama ve yatırım yapan bir kulüp haline geliyor. Globalde ilklerden bir tanesiyiz. Bugün 100 megawatt'ta yıllık 10 milyon Euro gelir getiriyor. Öz tüketimde yatırım maliyeti yarı yarıya düşüyor. Bu vizyonla Galatasaray'a yıllık çok ciddi miktarda kalıcı getir getireceğiz. Sponsorluğun bir bedeli var ama devamında da kazanacağımız bir alan oldu."

'HERKES GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR'

"Biz transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Dünyada bir hedef koyduk. 5 yıl içinde buraya Avrupa'dan kupa getirme hedefi koyduk. Eksik olan bölgelere transferler yaptık. Sadece transferlerimiz konuşuldu, satılanlar gidenler konuşulmadı. Maaşlarıyla beraber gidenler yaklaşık 50 milyona ulaştı satışımız geçen seneki. Sözleşmeleri devam eden, ocak ayında satışı gerçekleşecek kontratlarımız var. Basında çıkanların bazıları doğru bazıları yanlış. Başkanımız ve hocamız liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Transfer konuşmak şu an son derece yanlış. Hocamız takviye isterse ocakta, konuşuruz. Şu an konuşmadık. Gelmek isteyen futbolcular var bize. Haber yollayan futbolcular var."

'MEVCUT FUTBOLCULARIMIZIN DEĞERİ ORTADA'

"Biz geçen sene 5 transfer yaptık. Osimhen de buna dahil. Osimhen'in futbolu, konuşulanlar ortada. Mevcut futbolcularımızın değeri ortada. Bir Icardi mesela... Biz bir aileyiz. Aileden birisi. Osimhen de değerli, Icardi de değerli, hepsi çok değerli."

"Başkanımızın liderliğinde Mağazacılık AŞ'nin halka açılması için start verdik. Bunun hazırlığını yaptık. Bu aya yetiştirmeye çalışıyoruz. En geç önümüzdeki ay başvurumuz yapılacak. Sportif AŞ'nin altında olan bir şirketi olacak. Bizim hedefimiz 5 yıla kalmadan, 2 milyar doların üstünde değeri olan bir borsada, şirket olması. Konuştuğumuz rakamlar çok ciddi çıkıyor, söylemeyeceğim. Önümüzdeki sene, yüzde 20'sini halka arz etmek için çalışmalara start verdik. En geç önümüzdeki ay startını vereceğiz. Enerji işi de çok katkı sağlayacak. Halka arza giderken enerji olarak öz tüketimi yazıyorsunuz. Mağazacılığın altında kendi tüketimini üreten bir enerji işi olacak."

"Bu sene formadan 40 milyon Euro'ları geçtik. Bu ciddi bir başarı. Sadece formadan bunu sağladık."