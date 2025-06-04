Galatasaray'dan Trabzonspor'un eski yıldızına kanca!

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Galatasaray’da transfer çalışmaları erken başladı. Üst üste üçüncü şampiyonluğun kutlayan Cimbom transferi geçen sezonlardaki gibi geç tarihlere bırakmayı istemiyor.

Okan Buruk’un raporları doğrultusunda kolları sıvayan sarı-kırmızılıların amaçlarından biri Şampiyonlar Ligi’ne artık eksik oyuncu yazmamak. Ülke dışından 17 futbolcu yazılabilen UEFA listesinin doldurulabilmesi, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatıyla daha da önem kazandı.

Devler Ligi’nde en az 8 maça çıkacak olan Cimbom sıkışık fikstürde geçen sezonki gibi dar rotasyonla uğraşmak istemiyor. Bu nedenle ülkede yetişmiş oyuncu sayısını artırmayı planlayan sarı-kırmızılılar çalışmalara başladı.

AHMETCAN TRANSFER LİSTESİNDE

Galatasaray, Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan’ı gündemine aldı. Daha önce devre arasında da dirsek teması bulunan 22 yaşındaki stoper Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray’a sıcak bakıyor.

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Francesco Farioli’nin kadroda düşünmediği Ahmetcan, teknik direktör değişimi sonrasında Ajax’ın kendisiyle ilgili planlarını öğrenme niyetinde.

Diğer yandan 22 yaşındaki savunmacının yıllık ücret talebinin 2,5 milyon Euro civarında olduğu da öğrenildi.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE'DE DEVREDE

Ahmetcan’la Galatasaray dışında Trabzonspor ve Fenerbahçe de ilgileniyor.

Ajax’la Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki savunmacı Ağustos 2022’de 9,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibine transfer olmuştu.

Ajax’a transfer olduktan sonra dizinden sakatlık geçiren ve aylarca formasından uzak kalan Ahmetcan geçen sezon Avrupa Ligi’nde üç, ligde ise 8 maça çıktı.