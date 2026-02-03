×
Galatasaray'dan Trabzonspor'a çalım: Bordo-mavililere transferde büyük şok!

Galatasaray, Trabzonspor'un kadrosuna katmak üzere olduğu Gine-Bissau'lu orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile anlaşmaya vardı.

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Casa Pia'nın 18 yaşındaki genç oyuncusu Renato Nhaga'nın transferinde büyük mesafe kat etmişti.

TRABZONSPOR, 5 MİLYON EUROYA BİTİRİYORDU

A Bola gazetesi dün akşamki haberinde; Trabzonspor'un, Renato Nhaga'yı 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak üzere olduğunu duyurmuştu.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ, OYUNCUYLA ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Renato Nhaga için devreye giren Galatasaray, 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

PERFORMANSI

Alt yapısından yetiştiği Casa Pia'da bu sezon A takıma yükselen Renato Nhaga, forma giydiği 21 resmi maçta 2 gol - 1 asist üretti.

Nhaga, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Gine-Bissau Milli Takımı'yla da bugüne dek 6 maça çıktı.

