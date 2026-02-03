Galatasaray'dan Trabzonspor'a çalım: Bordo-mavililere transferde büyük şok!

Haberin Devamı

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Casa Pia'nın 18 yaşındaki genç oyuncusu Renato Nhaga'nın transferinde büyük mesafe kat etmişti.

TRABZONSPOR, 5 MİLYON EUROYA BİTİRİYORDU

A Bola gazetesi dün akşamki haberinde; Trabzonspor'un, Renato Nhaga'yı 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak üzere olduğunu duyurmuştu.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ, OYUNCUYLA ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Renato Nhaga için devreye giren Galatasaray, 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

PERFORMANSI

Alt yapısından yetiştiği Casa Pia'da bu sezon A takıma yükselen Renato Nhaga, forma giydiği 21 resmi maçta 2 gol - 1 asist üretti.

Nhaga, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Gine-Bissau Milli Takımı'yla da bugüne dek 6 maça çıktı.