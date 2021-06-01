Galatasaray'dan Trabzonspor'a flaş transfer! '6 milyon euro...' Son Dakika Haberleri

Son dakika transfer gelişmesi... Trabzonspor, Galatasaray'da forma giyen Marcelo Saracchi için nabız yokladı.

Gervinho ve Bruno Peres'in ardından sol bek ile forvet transferlerine öncelik veren Trabzonspor'da, çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın soluna nokta atışı bir takviye isterken, yoğunlaşılan isimler Birger Meling ve Umut Meraş. Ancak kulüpleriyle yapılan pazarlıklarda henüz önemli mesafe kat edilmiş değil. Fanatik'in haberine göre; Alternatif oyuncular üzerinde de durmaya başlayan Fırtına'da, gündeme gelen son aday; Marcelo Saracchi.

Galatasaray ile 1.5 senelik kiralık sözleşmesi biten Uruguaylı yıldız, Leipzig'e dönecek. Bordo-Mavililer, 2023'e kadar Alman kulübüyle sözleşmesi bulunan Saracchi'yi kiralamak için nabız yokladı ancak beklemeyen bir cevap alındı. Bundesliga ekibi, "Satmayı düşünüyoruz. Fiyatı 6 milyon Euro" yanıtını verirken, Trabzonspor beklemeye geçti.