Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi Mete Kalkavan açıklaması: Türk futbolu adına uyarıyoruz

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, resmi sitesinden yayınladığı açıklamayla hakem Mete Kalkavan'a ve Merkez Hakem Kurulu'na uyarıda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, hakem Mete Kalkavan'ın Galatasaray Kulübü'yle problemi olduğunu söyleyerek Trabzonspor maçına atanmasının hatada ısrar olduğunu vurguladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dâhil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz.

Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray’a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan’ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla “hatada ısrar ediyoruz” anlamını taşımaktadır.

Hakem Mete Kalkavan’ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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