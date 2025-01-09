Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı: 'Susturamazsınız'

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Galatasaray Kulübü, PFDK tarafından verilen tribün bloke cezalarına tepki gösterdi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na istifa çağrısında bulundu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir. Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek...

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Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz!

Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız! Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır!"

PFDK CEZALARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Samsunspor ve Trabzonspor'un çeşitli miktarlarda para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurul, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat için siyah-beyazlı kulübe toplam 828 bin lira para cezası verdi.

Galatasaray'a farklı gerekçelerle toplam 795 bin lira ceza yazan kurul, Göztepe'ye de 670 bin 500 lira ceza verildiğini duyurdu.

PFDK, Samsunspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin lira cezaya hükmederken kurulun Trabzonspor'a 726 bin lira ceza verdiği açıklandı.

Kasımpaşalı yönetici Serkan Reçber 2 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 para cezası alırken Sipay Bodrum FK kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu'na 1 müsabakadan men cezası verildi.

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Kurul ayrıca Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Galatasaray, Göztepe, Samsunspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin bazı taraftarlarının kartlarına bloke koyulmasına karar verdi.