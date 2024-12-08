Galatasaray'dan TFF ve Turgut Doman'a sert tepki: Düdüğünü asmalı! Riva'dakiler istifa etsin

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Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da asbaşkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, maçın sonlarında Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul sonrası VAR daveti alan ancak kırmızı kart çıkarmayan hakem Turgut Doman'a ve TFF'ye tepki gösterdi.

METİN ÖZTÜRK: KIRMIZI KARTIN BAŞKA TANIMI VAR MI? HAKEMLİĞİ BIRAKSIN

Hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Rey Manaj bugün bir milli futbolcuyu, Barış Alper'i katletti. O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti. Görmezsin... VAR'a gittin. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro var. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında gördük, bir oyuncu aynı maç içinde 2 sarı kart görürse oyundan atılır. 3 sarı kartlık pozisyon oldu. 4. oldu. Atılmadı.

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"RİVA'DAKİLER BİR AN ÖNCE İSTİFA ETSİN"

Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önüne açsınlar. En azından böyle hizmet etsinler. Hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum, bu adaletsizlikle kalma şansları yok.

"YAYINCI KURULUŞ AYRI BİR DÜNYA"

ayıncı kuruluş ayrı bir dünya. İstemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bu işi. Konu Galatasaray olunca Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyor. Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru dürüst gösterilmiyor. Bunlardan biri Mertens ile ilgili pozisyon. Yayıncı kuruluşa da çekidüzen versinler, teknolojiyi mi adamları mı değişecek... Kötü niyet değilse beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcu katledildi. Gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izledi bilmiyorum. Belki de timsah gözyaşlarıdır. Pozisyonu izleyince ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği değil.

İBRAHİM HATİPOĞLU: BU HAKEM DÜDÜĞÜNÜ ASMALI

Açıkça Galatasaray'a düşmanlık yaptıklarını ilan ettiler de, milli takım oyuncularına da mı düşmanlık ediyorlar? Bugün bu hakem düdüğünü asmalıdır. Barış'ın durumu kötü, bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman, bunun bir futbolcu olduğunu düşünmezsiniz. Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla Barış Alper'e müdahalede bulunuyor. Bugün yendik ama lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular perşembe günü ülkeyi temsil edecek. El insaf.