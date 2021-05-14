Galatasaray'dan "teşvik primi" iddiaları hakkında suç duyurusu

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala, aynı puanda bulunan Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı iki camia arasında gerginliğe neden olurken sarı kırmızılılar, "teşvik primi" iddialarını mahkemeye taşıdı.

Siyah beyazlıların eski yöneticisi Ahmet Akpınar'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Karagümrüklü oyunculara verilecek Beşiktaş'taki oteldeki teşvik pazarlığına kulübünüzü temsilen kim katıldı Yusuf Bey?.. Bilmiyorum derseniz otelde var" şeklindeki açıklamayı, Galatasaray ve Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, ayrı ayrı mahkemeye taşıdı.

Savcılığı yapılan suç duyurusunda Ahmet Akpınar'ın attığı tweetler kanıt olarak gösterildi.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybetmiş, Galatasaray'ın Denizlispor'u 4-1 yenmesiyle iki takım arasında puanlar eşitlenmişti.