Galatasaray'dan tepki! Röportaj verilmeyecek

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, derbinin sonucu ne olursa olsun maç sonunda yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararı aldı.
Fenerbahçe Kulübü, mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırdı.
Galatasaray bu tavra tepki olarak derbi sonu röportaja çıkmayacak.
Yayıncı kuruluş, bu tepki çeken hareket için "TFF ile Fenerbahçe arasında" yanıtı verdi.
Galatasaray Kulübü, TFF ile görüşüp 5 yıldızlı logonun mixed zone alanından kaldırılmasını istedi.
Aksi takdirde maç sonu röportajına çıkmayacaklarının altını çizdi.