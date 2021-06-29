Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek açıklaması

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, sarı kırmızılı futbolcu Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını söyledi.

Remzi Sanver'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözleri şöyle;

"Son 2 gün içinde, gündeme çok talihsiz, üzücü ve anlamsız bir gelişme yansıdı. Talihsiz, üzücü ve anlamsız ama bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Galatasaray, değerlerini Türkiye'de bir aydınlanma geleneği olan lisesinden alır. Bu değerler arasında, kimsenin ayrımcılığa uğramaması vardır; o ayrımcılığa uğrayanların yanında bulunmak vardır. Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'ya yöneltilen eleştirileri kınıyor ve Taylan Antalyalı'nın tereddütsüz şekilde yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bizimle aynı hamurla yoğurulduğunu düşündüğümüz Spor kulüplerinden de, bu duruşumuza destek olan bir tavrı çok kıymetli bulacağımızı söylemek istiyorum. Sevgili Taylan kardeşimiz, yönetim kurulu olarak, kulübümüzün mensubu olmanızdan gurur duyuyoruz ve büyük Galatasaray ailesi olarak seni bağrımıza basıyoruz."