Galatasaray'dan tarihi seri! Yunus Akgün ve Icardi durdurulamıyor

Galatasaray ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Buruk, sahaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi'den oluşan 11'i sürdü.

11'DE SANCHEZ SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 21 maç sonra yedek kulübesinde oturdu.

Son olarak geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan grup maçında yedek oturan Sanchez, sonrasındaki 21 resmi müsabakaya ilk 11'de başladı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, 27 Şubat 2025'te 0-0 sona eren müsabakadan sonra ilk kez takım arkadaşlarını kulübeden destekledi.

ICARDI VE ABDÜLKERİM 11'E DÖNDÜ

Okan Buruk, Mauro Icardi ile Abdülkerim Bardakcı'yı bir maç aradan sonra ilk 11'de görevlendirdi.

Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan iki futbolcu, Eintracht Frankfurt karşılaşmasında yedek oturdu. Buruk, Icardi ve Abdülkerim'i bir maç aradan sonra 11'e yazdı.

YUNUS AKGÜN İLK YARIYA DAMGA VURDU

Mücadelenin 23. dakikasında Barış Alper Yılmaz, ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş ayağıyla golü önledi. Pozisyonun devamında top penaltı noktası yakınında Yunus Akgün’ün önünde kaldı ve şık çalımının ardından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Bu golle birlikte milli futbolcu, son 3 maçta da gol sevinci yaşamış oldu. 25 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor, Frankfurt ağlarını sarsmıştı.

MAURO ICARDI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Uzun süreli sakatlığını atlatmasının ardından bu sezon yavaş yavaş süre bulmaya başlayan Mauro Icardi, Konyaspor maçını da boş geçmedi. Yunus Akgün'ün topukla verdiği şık pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Arjantinli, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

Bu golle birlikte yıldız oyuncu, bu sezon ligde forma giydiği 5 maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY'DAN TARİHİ SERİ

İlk yarıyı bu skorla önde kapan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta da 2+ gol atarak, lig tarihinin en uzun serisine ulaştı.