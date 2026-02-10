Galatasaray'dan tarihi rekor: 337 milyon Euro!

Haberin Devamı

Galatasaray, bu sezon kış ve yaz transfer dönemlerinde aldığı futbolcularla kadro değerini 337 milyon Euro’ya yükseltip Türk futbol tarihinin en pahalı takımı oldu. Transfermarkt verilerine göre, en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 100 milyon Euro’nun üzerinde (236.5 milyon Euro) fark atan sarı kırmızılılar, Süper Lig’de 330 milyon Euro barajını aşan ilk kulüp oldu.

ASLAN BÜYÜK FARK ATTI

Sezon başında kadro değeri 300 milyon Euro olan Galatasaray, devre arasında yaptığı transferlerle değerini 30 milyon Euro artırdı. Sıralamada Beşiktaş 178.5 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor 99.4 milyon Euro ile dördüncü, Başakşehir 71.65 milyon Euro ile beşinci basamağa yerleşti. Ligin en düşük değerli kulübü, 15.68 milyon Euro ile Karagümrük oldu.

Ligdeki 18 kulüp, yaz ve kış transfer dönemlerinde bonservis ve kira bedeli olarak toplam 475 milyon Euro harcarken, bunların 450 milyon Euro’luk bölümünü 4 büyükler oluşturdu. Galatasaray 157 milyon Euro ile birinci olurken, Beşiktaş 129 milyon Euro ile ikinci, Fenerbahçe 124 milyon Euro ile üçüncü ve Trabzon 38 milyon Euro ile dördüncü sırayı aldı.

BÜTÇENiN YARISI OSiMHEN’E

Galatasaray'ın transfer harcamasının yarısını, 75 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Osimhen oluşturdu. 30 milyon Euro ödenen Singo, sezonun en pahalı ikinci transferi unvanını aldı. Klasmanda Fenerbahçeli Guendouzi 28 milyon Euro ile üçüncü, Galatasaraylı Uğurcan Çakır 27.5 milyon Euro ile dördüncü oldu.

2025-26 SEZONU SÜPER LiG TAKIMLARININ KADRO DEĞERi

1. Galatasaray 336.85

2. Fenerbahçe 236.5

3. Beşiktaş 178.5

4. Trabzonspor 99.4

5. Başakşehir 71.65

6. Samsunspor 56.78

7. Göztepe 42.9

8. Konyaspor 42.65

9. Rizespor 40.2

10. Gaziantep 30.3

11. Kasımpaşa 29.95

13. Kayserispor 29.95

13. Gençlerbirliği 28.95

14. Kocaelispor 26.75

15. Alanyaspor 24.95

16. Antalyaspor 23.1

17. Eyüpspor 16.7

18. Karagümrük 15.68

2025-26 SEZONUNDA TRANSFERDE EN ÇOK HARCAMA YAPAN 10 KULÜP

1. Galatasaray 157.6

2. Beşiktaş 129.4

3. Fenerbahçe 124

4. Trabzonspor 38.6

5. Başakşehir 16.3

6. Samsunspor 15.5

7. Göztepe 6.1

8. Konyaspor 4.6

9. Rizespor 3.8

10. Alanyaspor 3.3

Not: Rakamlar milyon Euro. Bonservis ve kira bedelleri kulüplerin açıkladığı rakamlar.

2025-26 SEZONUNDA EN ÇOK TRANSFER GELiRi ELDE EDEN 10 KULÜP

1. Beşiktaş 71.3

2. Fenerbahçe 57.1

3. Trabzonspor 44.1

4. Göztepe 28.5

5. Galatasaray 18

6. Başakşehir 12.2

7. Kasımpaşa 7

8. Alanyaspor 6.9

9. Eyüpspor 6.6

10. Samsunspor 6.1

Not: Rakamlar milyon Euro. Bonservis ve kira bedelleri kulüplerin açıkladığı rakamlar.

SÜPER LiG’DE 2025-26 SEZONUNUN EN PAHALI FUTBOLCULARI





