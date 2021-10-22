Galatasaray’dan tarihe geçen savunma performansı

Sarı kırmızılı takım, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler hariç ilk kez üst üste üç maçta gol yememeyi başardı.
Galatasaray daha önce üst üste üç maçta kalesini gole kapattı ancak 1993’te gerçekleşen bu serinin ilk maçı ön eleme turunda elde edildi.
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