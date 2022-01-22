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Galatasaray'dan tarihe geçecek istatistik! 19 takımın 13'üne...

#Galatasaray#Süper Lig#Yenilgi
Galatasaraydan tarihe geçecek istatistik 19 takımın 13üne...

Galatasaray, olumsuz anlamda ilginç bir istatistiğe imza attı. G.Saray, ligde sadece Rize, G.Antep, Göztepe ve Antalya’ya puan kaybetmedi, ancak bu takımlarla ikinci yarıda henüz karşılaşmadı.

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Küme düşme hattının sadece 4 puan önünde yer alan Galatasaray, 22 haftası geride kalan Süper Lig’de bugüne kadar karşılaştığı 19 takımdan 13’üne puan kaptırdı.

Sarı kırmızılıların puan kaybetmediği 5 takım; ilk yarıda yendiği, ikinci devrede henüz karşılaşmadığı Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe ve Antalyaspor.

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SON 15 DAKİKALAR KABUS OLDU

Galatasaray’daki iç saha maçlarında devre sonlarını iyi oynayamama problemi önceki günkü Kasımpaşa karşılaşmasında da sahnedeydi. Bu sezon evinde en fazla golü ilk yarının son 15 dakikalarında yiyen sarı kırmızılılar, Ryan Donk’un 45 3’teki golüyle söz konusu dilimdeki 9. golü gördü. Kasımpaşa maçına kadar son 15 dakikalarda da kalesinde 6 gol gören Cimbom’da bu sayı, Varga’nın 90 3’teki golüyle de 7'ye yükseldi.

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Galatasaraydan tarihe geçecek istatistik 19 takımın 13üne...

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#Galatasaray#Süper Lig#Yenilgi

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