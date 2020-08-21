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GeriFutbol Galatasaray'dan taraftarına müjde! Yeni mobil uygulama...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan taraftarına müjde! Yeni mobil uygulama...

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Galatasaray'dan taraftarına müjde! Yeni mobil uygulama...
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Galatasaray Kulübü, taraftarlarına daha yakın olabilmek için resmi mobil uygulamasını hayata geçirdiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, uygulamada, futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlardan perde arkası görüntüler, anlık bilgilendirmeler, röportajlar, anketler, yarışmalar, detaylı istatistikler ve canlı maç takiplerinin yer alacağı belirtildi.

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray açıklamasıFenerbahçe'nin Galatasaray'a transfer çalımı atarak Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, Topuk Yaylası'nda düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Mert Hakan Yandaş, "Sosyal medyaya düşen olayla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Zaten suç duyurunda bulundum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe’ye gelmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı bir kez daha gördüm" ifadelerini kullandı. Mert Hakan, toplantı sonunda 8 numaralı Fenerbahçe formasıyla basın mensuplarına poz verdi.
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Galatasaray'ın dünyanın en çok etkileşim alan kulüpleri arasında yer aldığının savunulduğu açıklamada uygulama sayesinde bu potansiyeli gelire dönüştürmenin yanı sıra kulübün taraftarlarını daha yakından tanımasına vesile olacağı ifade edildi.

Galatasaray taraftarının uygulamayı cep telefonlarına indirerek kulüplerine ekonomik destek olacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Uygulamaya üye olan Galatasaray taraftarları, üyelere özel içerik sayesinde takımlarına her zamankinden daha yakın olacak. Her taraftarın hayal ettiği özel deneyimleri yaşama imkanı, sürpriz fırsatlar ve hediyeler de üyeleri bekleyen ayrıcalıklar arasında. Uygulama içinde kullanıcı dostu arayüzü ile yer alan GSSTORE da, üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca yüzde 10 indirim avantajı sunacak. Böylelikle Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait en özel anların bir parçası olacaklar."

 

Galatasaraydan taraftarına müjde Yeni mobil uygulama...

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