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Galatasaray'dan taraftara açık antrenman ve imza şöleni!

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#Galatasaray#Transfer#Taraftara Açık İdman
Galatasaraydan taraftara açık antrenman ve imza şöleni
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 23:03

Galatasaray, Pazar günü taraftara açık antrenman ve yeni transferler Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi için imza şöleni yapılacağını açıkladı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, Zalgiris Vilnius karşılaşması öncesinde, 30 Temmuz Pazar günü imza şov ve antrenmanı taraftara açık olarak saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ ta gerçekleştirecek.

2023-2024 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri Antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler. Batı Tribünü kapalı olacağı için, Batı tribününden kombinesi olan taraftarlarımız Doğu/Kuzey ve Güney tribünlerine giriş yapabilirler.

Biletler, 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü, saat 11.00'de www.passo.com.tr ve passo uygulamasından ücretsiz olarak satışa sunulacaktır. Ayrıca, Taraftarlarımız 30 Temmuz Saat: 10.00'dan itibaren Aslanlıyol bilet satış gişelerinden de ücretsiz bilet satın alabileceklerdir.

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#Galatasaray#Transfer#Taraftara Açık İdman

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