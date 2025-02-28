Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na Okan Buruk itirazı!

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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yle oynanan derbi sonrasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK, Okan Buruk'a basın toplantısında "Futbolun ve kurumların itibarını yönelik açıklamaları" sebebiyle 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verildiğini duyurmuştu.

GALATASARAY, TAHKİM'E İTİRAZDA BULUNDU

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray, Okan Buruk'un cezasına yönelik resmi itirazını Tahkim Kurulu'na iletti.

Tahkim Kurulu cezada indirime giderse Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde saha kenarında olacak. Aksi halde tecrübeli teknik adam karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Galatasaray, Pazar günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16.00'da başlayacak.