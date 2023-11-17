Galatasaray'dan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali için TFF'ye başvuru!

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Galatasaray, Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF’ye resmi başvuru yaptı.

Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadında oynanmasını TFF’ye yazı göndererek resmi talepte bulundu.

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Kulüpler, Süper Kupa'nın Ağustos'ta oynanacağını biliyorduysa neden iki kulüp Yüksek Divan Kurulu toplantılarında bu karar alındı?" sorusu üzerine Mehmet Büyükekşi şöyle konuştu, "Ben de anlamadım. İki takımın da çok büyük sıcak paraya ihtiyacı var. Yüksek Divan Kurulu'nda Uğur Dündar'ın çağrısında yönetim ve başkan o gün el kaldırmadı. Galatasaray'da da başkan hariç yönetim ve divan kurulu üyelerinin karşı çıkması var. Başkan zaten olayı biliyor. Olayın içinde ve bu çalışmaları biliyor. Geldiğimiz nokta itibarıyla Süper Kupa, Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanacak. İki başkanın da bilgisi dahilinde kesinleşmiş bir tarih var. Suudi Arabistan'da Süper Kupa yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

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