×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi: İstanbul'a geldi, Metin Oktay Tesisleri'ni gezdi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Gladbach
Galatasaraydan sürpriz transfer hamlesi: İstanbula geldi, Metin Oktay Tesislerini gezdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 16:20

Devre arası transferi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Gladbach'ta forma giyen Türk asıllı Arjantinli sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi.

Haberin Devamı

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Can Armando Güner’i gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar, 7 Ocak 2026 tarihinde 18 yaşına girecek olan genç futbolcu için bu tarihten sonra resmî temaslara başlamayı planlıyor.

Gözden KaçmasınTrabzonspor, Galatasarayın yıldızını transfer etmek istiyor Bonservis bedeli belirlendiTrabzonspor, Galatasaray'ın yıldızını transfer etmek istiyor! Bonservis bedeli belirlendiHaberi görüntüle

SÖZLEŞME UZATMIYOR

Genç oyuncu için yaklaşık 200 bin euro civarında bir yetiştirme bedeli söz konusu. Can Armando Güner’in Alman kulübüyle yeni sözleşme imzalamayı düşünmemesi nedeniyle Borussia Mönchengladbach’ın, devre arasında cüzi bir bonservis bedeli karşılığında transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaraydan sürpriz transfer hamlesi: İstanbula geldi, Metin Oktay Tesislerini gezdi

İSTANBUL'A GELDİ, TESİSLERİ GEZDİ

Haberin Devamı

Can Armando Güner, Galatasaray’ın tesislerini yakından tanımak amacıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret etti. Genç oyuncunun, sarı-kırmızılı kulübün kendisine gösterdiği ilgiden oldukça memnun olduğu ifade edildi.

Oyuncunun babası Adalet Güner’in eski bir futbolcu olduğu ve aynı zamanda eğitimci bir geçmişe sahip olduğu belirtildi. Baba Güner’in, oğlunun gelişimi açısından düzenli süre alabileceği bir proje içinde yer almasına olumlu yaklaştığı ve Galatasaray seçeneğini bu açıdan değerlendirdiği kaydedildi.

Galatasaraydan sürpriz transfer hamlesi: İstanbula geldi, Metin Oktay Tesislerini gezdi

ATLETICO MADRID DE İLGİLENİYOR

Can Armando Güner’le Galatasaray dışında başta Atletico Madrid olmak üzere Avrupa devlerinin de yakından ilgilendiği aktarıldı.

Galatasaraydan sürpriz transfer hamlesi: İstanbula geldi, Metin Oktay Tesislerini gezdi

ÜÇ PASAPORTU VAR

7 Ocak 2008'de Almanya'nın Krefeld şehrinde dünyaya gelen Can Armando; babası Türk, annesi Arjantinli olduğu için hem Türkiye hem Almanya hem de Arjantin pasaportuna sahip ve bu ülkeler için forma giyebilir.

A Milli Takım düzeyinde tercihini henüz yapmayan Can Armando, Süper Lig'e transfer olması halinde yerli statüsünde oynayacak.

Haberin Devamı

Galatasaraydan sürpriz transfer hamlesi: İstanbula geldi, Metin Oktay Tesislerini gezdi

PERFORMANSI

Gladbach'ın 19 yaş altı takımında 17 maça çıkan Can Armando, 6 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

U16 ve U17 seviyelerinde Almanya adına 14 maça çıkan Can Armando, 5 gol - 1 asist üretti.

Can Armando son olarak Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda Arjantin U17 takımının formasını giydi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Gladbach

BAKMADAN GEÇME!