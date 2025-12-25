Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi: İstanbul'a geldi, Metin Oktay Tesisleri'ni gezdi!

Haberin Devamı

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Can Armando Güner’i gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar, 7 Ocak 2026 tarihinde 18 yaşına girecek olan genç futbolcu için bu tarihten sonra resmî temaslara başlamayı planlıyor.

SÖZLEŞME UZATMIYOR

Genç oyuncu için yaklaşık 200 bin euro civarında bir yetiştirme bedeli söz konusu. Can Armando Güner’in Alman kulübüyle yeni sözleşme imzalamayı düşünmemesi nedeniyle Borussia Mönchengladbach’ın, devre arasında cüzi bir bonservis bedeli karşılığında transfere sıcak baktığı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELDİ, TESİSLERİ GEZDİ

Can Armando Güner, Galatasaray’ın tesislerini yakından tanımak amacıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret etti. Genç oyuncunun, sarı-kırmızılı kulübün kendisine gösterdiği ilgiden oldukça memnun olduğu ifade edildi.

Oyuncunun babası Adalet Güner’in eski bir futbolcu olduğu ve aynı zamanda eğitimci bir geçmişe sahip olduğu belirtildi. Baba Güner’in, oğlunun gelişimi açısından düzenli süre alabileceği bir proje içinde yer almasına olumlu yaklaştığı ve Galatasaray seçeneğini bu açıdan değerlendirdiği kaydedildi.

ATLETICO MADRID DE İLGİLENİYOR

Can Armando Güner’le Galatasaray dışında başta Atletico Madrid olmak üzere Avrupa devlerinin de yakından ilgilendiği aktarıldı.

ÜÇ PASAPORTU VAR

7 Ocak 2008'de Almanya'nın Krefeld şehrinde dünyaya gelen Can Armando; babası Türk, annesi Arjantinli olduğu için hem Türkiye hem Almanya hem de Arjantin pasaportuna sahip ve bu ülkeler için forma giyebilir.

A Milli Takım düzeyinde tercihini henüz yapmayan Can Armando, Süper Lig'e transfer olması halinde yerli statüsünde oynayacak.

PERFORMANSI

Gladbach'ın 19 yaş altı takımında 17 maça çıkan Can Armando, 6 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

U16 ve U17 seviyelerinde Almanya adına 14 maça çıkan Can Armando, 5 gol - 1 asist üretti.

Can Armando son olarak Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda Arjantin U17 takımının formasını giydi.