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Galatasaray'dan sürpriz hamle: Mikautadze derken Amine Gouiri için teklif yapıldı! Fenerbahçe'ye karşı şov yapmıştı

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#Transfer#Galatasaray#Amine Gouiri
Galatasaraydan sürpriz hamle: Mikautadze derken Amine Gouiri için teklif yapıldı Fenerbahçeye karşı şov yapmıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 16:05

Hücum bölgesine merkezde ve kanatta oynayabilen hareketli bir isim arayan Galatasaray, Georges Mikautadze'den sonra Amine Gouiri'yi de gündemine aldı. Fransız basını, Sarı-kırmızılı takımın Rennes'e yaptığı teklifi ve aldığı cevabı duyurdu. Cezayirli futbolcu, 2022 yılında Fenerbahçe'ye karşı yıldızlaşmıştı.

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Hücum bölgesine santrfor ve kanatlarda oynayabilen bir isim arayan, Georges Mikautadze ve kulübü Lyon ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın Fransa'dan bir başka ismi daha gündemine aldığı ortaya çıktı.

L'EQUIPE TEKLİFİ DUYURDU

Fransa'da L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Amine Gouiri için kulübü Rennes'e 15 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı.

2022 yazında Nice'ten 28 milyon euro (kulüp rekoru) karşılığında Cezayirli futbolcuyu transfer eden Rennes'in Galatasaray'ın ilk teklifini geri çevirdiği belirtildi.

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FENERBAHÇE'YE KARŞI YILDIZLAŞMIŞTI

Rennes'de bu sezon 16 maçta toplam 900 dakika süre alan ve 2 gol-1 asistle oynayan Amine Gouiri, 2022 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Rennes arasında Kadıköy'de oynanan maçta 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.

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#Transfer#Galatasaray#Amine Gouiri

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