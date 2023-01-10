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Galatasaray’dan sürpriz Güray Vural hamlesi! Okan Buruk eski öğrencisini istiyor

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#Transfer#Galatasaray#Güray Vural
Galatasaray’dan sürpriz Güray Vural hamlesi Okan Buruk eski öğrencisini istiyor
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

Sarı kırmızılılar, Okan Buruk’un Antalyaspor’da forma giyen eski öğrencisi için devrede. Yerli sol bek için arayışlarını sürdüren Cimbom 34 yaşındaki tecrübeli ismi kısa süreli kontrat ile kadrosuna katma kararı alırken hedef futbolcu takası ile bu transferi çözüme kavuşturmak.

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Ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ile yollarını ayırararak sol beki yerlileştirmek isteyen Galatasaray’da Aziz Behich’in yerine Güray Vural’ın ismi öne çıktı. Okan Buruk, hem sol bek hem de kanat olarak oynayabilen eski futbolcusunu isterken yönetim oyuncunun kulübü Antalyaspor ile görüşmelere başladı.

OKAN BURUK’LA SÜPER KUPA ALDI

34 yaşındaki tecrübeli ismi kiralık olarak kısa süreli bir kontratla kadrosuna katma kararı alan Cimbom, futbolcu takası ile bu transferi çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Okan Buruk ile Akhisarspor’da birlikte çalışan ve 2018 yılında Süper Kupa’yı kazanan kadroda yer alan Güray Vural da kariyerinin sonunda Galatasaray’da forma giymek istediğini Antalyaspor Kulübü’ne iletti.

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#Transfer#Galatasaray#Güray Vural

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