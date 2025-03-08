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Galatasaray'dan süperstar transferi! Neymar ile görüşmeler başladı

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#Galatasaray#Neymar#Süper Lig
Galatasaraydan süperstar transferi Neymar ile görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 11:02

Bir yandan Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan transferde gaza bastı. Sarı kırmızılılar, Brezilya tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Neymar’ın peşine düştü. Galatasaray’ın Neymar transferi operasyonunu İspanyol basını okuyucularına duyurdu.

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Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, sezona Victor Osimhen transferi ile giriş yapmış ve Avrupa’da büyük yankı uyandırmıştı.

Neredeyse her sezon bir starı kadrosuna katan sarı kırmızılar, Osimhen öncesinde de Icardi, Gomis gibi yıldızlarla şampiyonluklar yaşamıştı.

Galatasaray’ın ‘her sezona bir yıldız’ hamlesine bir yenisi daha eklenmesi bekleniyor ancak bu kez sarı kırmızılılar bir dünya yıldızını hedefliyor.

Galatasaraydan süperstar transferi Neymar ile görüşmeler başladı


GALATASARAY-NEYMAR-BARCELONA ÜÇGENİ

İspanyol National.cat’in haberine göre; Galatasaray Neymar’ı önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istiyor ve transferde bir hayli iddialı.

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Şu anda Santos’ta forma giyen Brezilyalı yıldızın hedefi 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı ile sahada olmak. Neymar, bunun yolunun da Avrupa’da oynamaktan geçtiğini biliyor.

Neymar’ın önceliğinin Barcelona’ya dönmek olduğu ifade edilirken, Katalan kulübünün başkanı La Porta ile aralarının iyi olmaması, geçmişte yaşadığı sakatlıklar, düşen formu ve yüksek maaş beklentisi İspanyol devini zorlayan şartlar durumunda.

GALATASARAY MALİ ŞARTLARI KARŞILAMAYA HAZIR

Haberin ayrıntılarında Galatasaray cephesinin Neymar’ı çok istediği, dünyaca ünlü süperstarın tüm taleplerinin karşılanabileceği ifade edildi.

Galatasaraydan süperstar transferi Neymar ile görüşmeler başladı


PROJE SUNULDU

Galatasaray’ın, Neymar’a bir proje sunduğu ve takımın ‘liderliğinin’ kendisine verileceği aktarıldı.

Görüşmelerin devam ettiği ve Neymar’ın, yazın ‘kesinlikle’ bir Avrupa kulübüne döneceği gelen bilgiler arasında.

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#Galatasaray#Neymar#Süper Lig

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