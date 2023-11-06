Galatasaray'dan 'Süper Kupa' kararı ve Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'ndan sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

Galatasaray Divan Kurulu'nun görüşü, Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanması yönünde.

HAYRETLER İÇİNDEYİM

Dünkü divan kurulunun bilgilerini sonradan aldım. Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşulanları hayretler içerisinde izledim. 'TFF'de tokat atsın, AVM'de fotoğrafını çeksin' gibi sözler... Ne gerek var böyle bir provokatif söyleme? Ne gerek var bu gerilime? Şu toplumu germeyelim diye maksimum çaba sarf ediyoruz. Peşine takalım, fotoğrafını çeksin... Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı yok.

NİYE BÖYLE BİR AÇIKLAMA

Fenerbahçe ve Galatasaray dediğiniz zaman Türkiye'nin yüzde 70'ini kapsayan taraftar kitlesi var. Niye böyle bir açıklama? Galatasaray, her zaman gündemlerinin birinci maddesi. Futbolla ilgili bizim ortaya getirmek istediğimiz şey, güzel ve adaletli bir futbol iklimi ortaya getirelim

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O DÜŞMAN, BU DÜŞMAN....

Vay Erden Timur şunu yaptı, Erden Timur bunu yaptı... Fenerbahçe Kulübü başkanına bir tavsiye vermek istiyorum. Bunları yapmayın. O düşman, bu düşman... Hiç boşuna uğraşmasınlar. Türk insanının huzura ihtiyacı var. Ağabeyi olarak kendisine tavsiyem, gerilmeye ihtiyacımız yok. Bu ülkeyi FETÖ ve PKK bölemedi, kimse bölemez ve kutuplaştıramaz. Onlar bile bölememişken, sen neden böyle davranıyorsun.