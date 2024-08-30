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Galatasaray'dan stopere Mario Hermoso hamlesi! Anlaşma yakın...

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#TRANSFER#GALATASARAY#Mario Hermoso
Galatasaraydan stopere Mario Hermoso hamlesi Anlaşma yakın...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 10:02

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da transfer için gaza basıldı. Sarı - kırmızılılar stoper mevkisine Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Mario Hermoso'yu düşünüyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda eşleştiği Young Boys'a elenerek veda eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı - kırmızılılarda transfer için gaza basıldı.

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Savunma hattına takviye yapması beklenen Galatasaray'da gündeme Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Mario Hermoso gelmişti.

Galatasaraydan stopere Mario Hermoso hamlesi Anlaşma yakın...

HERMOSO'DA SONA YAKLAŞILDI

TRT Spor'un haberine göre sarı - kırmızılılar, oyuncunun transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray Yönetimi'nin oyuncuya maaş + imza parası olarak ödeyeceği miktarın 5 milyon euro olacağı ifade edildi.

Atletico Madrid'in 18 Temmuz 2019'da 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Hermoso, İspanyol devinde 174 maça çıktı ve 10 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#GALATASARAY#Mario Hermoso

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