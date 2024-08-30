Galatasaray'dan stopere Mario Hermoso hamlesi! Anlaşma yakın...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda eşleştiği Young Boys'a elenerek veda eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı - kırmızılılarda transfer için gaza basıldı.

Savunma hattına takviye yapması beklenen Galatasaray'da gündeme Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Mario Hermoso gelmişti.

HERMOSO'DA SONA YAKLAŞILDI

TRT Spor'un haberine göre sarı - kırmızılılar, oyuncunun transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray Yönetimi'nin oyuncuya maaş + imza parası olarak ödeyeceği miktarın 5 milyon euro olacağı ifade edildi.

Atletico Madrid'in 18 Temmuz 2019'da 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Hermoso, İspanyol devinde 174 maça çıktı ve 10 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.