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Galatasaray’dan sponsorluk rekoru

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Futbol#Süper Lig
Galatasaray’dan sponsorluk rekoru
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

G.Saray ile teknoloji ve veri merkezi hizmet sağlayıcılarından biri olan NGN, sponsorluk anlaşmasına imza attı.

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Şirket, 2024 - 2025 sezonu boyunca Galatasaray Erkek Futbol A Takımının çorap sponsoru oldu. Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu “Formamızda yer kalmadı. Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik. Bu anlaşmadan yaklaşık 15 milyon lira civarında rakam alacağı” diye konuştu.

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Galatasaray, Avrupa’nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında deplasmanda puan kaybetmeyen tek ekip konumunda bulunuyor. Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Net Global Sivasspor karşısında (1-1) yaşayan Cimbom son olarak RAMS Başakşehir’i 2-1 mağlup edip, galibiyet serisini 17 maça taşıdı. Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ise rakiplerine konuk olduğu bütün maçları berabere bitirdi.

 

 

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#Galatasaray#Futbol#Süper Lig

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