Galatasaray’dan sponsorluk rekoru

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Şirket, 2024 - 2025 sezonu boyunca Galatasaray Erkek Futbol A Takımının çorap sponsoru oldu. Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu “Formamızda yer kalmadı. Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik. Bu anlaşmadan yaklaşık 15 milyon lira civarında rakam alacağı” diye konuştu.

AVRUPA’DA ASLAN GiBiSi YOK

Galatasaray, Avrupa’nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında deplasmanda puan kaybetmeyen tek ekip konumunda bulunuyor. Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Net Global Sivasspor karşısında (1-1) yaşayan Cimbom son olarak RAMS Başakşehir’i 2-1 mağlup edip, galibiyet serisini 17 maça taşıdı. Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ise rakiplerine konuk olduğu bütün maçları berabere bitirdi.