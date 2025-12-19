Galatasaray'dan Southampton'a kiralanan Elias Jelert için açıklama!

Haberin Devamı

Galatasaray'dan sezon başında Southampton'a kiralanan Elias Jelert için 300 bin euro geçici transfer bedeli alınmış ve Jelert için İngiliz kulübünün satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon euro olarak belirlenmişti.

Jelert'in kalıcı olarak transfer edilme opsiyonunun kullanılmayacağı haberleri öne sürülürken, Southampton'dan açıklama geldi.

Sportif direktör Johannes Spors, İngiliz basınından Daily Echo'ya şu açıklamalarda bulundu:

"BELKİ OKUYOR VE BUNA İNANIYOR DİYE DÜŞÜNDÜM"

"Onunla yemekhanede konuştum ve şunu söyledim: ‘Elias, bunu okuduğunda bil ki bu saçmalık. Buna kulak asma.’ Belki okuyor ve buna inanıyor diye düşündüm.

Bir futbol kulübü neden Mayıs ayına kadar olan bir opsiyonu Kasım ayında kullanmak istesin ki? Bu mantıklı değil. Seçeneği kullanmak isteseniz de istemeseniz de, bunu şimdi yapmazsınız. Benim söylediğim buydu.

"KÖTÜ BİR ANDA SAKATLANDI"

O çok iyi bir oyuncu ve bizim için en iyi maçını oynadığı sırada sakatlandı, kötü bir anda sakatlandı.

Şimdi geri dönüyor. Onu yavaş yavaş iyileştirmemiz gerekiyordu. Noel döneminde bir maç yoğunluğumuz var ve umarım o dönemde iyileşmiş olur."