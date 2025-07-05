Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’de Mikautadze’nin peşine düştü! Transferde görüşme gerçekleşti

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Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ederken, sarı lacivertliler forvet hattına takviye yapmaya hazırlanıyor.

Son şampiyon Galatasaray’ın Leroy Sane transferinin ardından Fenerbahçe de hücum hattına transfer yaparken, Jhon Duran’ı İstanbul’a getirmiş ve evrakların tamamlanmasının ardından transferde son noktayı koymaya hazırlanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Fenerbahçe, Duran’ın ardından forvet hattına önemli bir ismi daha getirmek isterken, gündeme Mikautadze geldi.

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GALATASARAY İLE REKABET BAŞLADI

Footmercato’da yer alan habere göre Fenerbahçe, Galatasaray’ın da ilgilendiği Mikautadze’nin transferi için sıkı bir çalışma yürüyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Jose Mourinho, Mikautadze’yi transfer etmek istiyor ve oyuncunun yetkilileriyle görüşme gerçekleştirildi.

Mikautadze’yi Süper Lig devleriyle beraber Frankfurt, Sunderland, bir takım Suudi kulüpleri ve Roma da istiyor.