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Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’de Mikautadze’nin peşine düştü! Transferde görüşme gerçekleşti

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#Fenerbahçe#Transfer#Mikautadze
Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’de Mikautadze’nin peşine düştü Transferde görüşme gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 12:04

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sezonun sona ermesiyle beraber yeniden gündemine aldığı Mikautadze ile ilgili Fenerbahçe cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

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Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ederken, sarı lacivertliler forvet hattına takviye yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’de Mikautadze’nin peşine düştü Transferde görüşme gerçekleşti

Son şampiyon Galatasaray’ın Leroy Sane transferinin ardından Fenerbahçe de hücum hattına transfer yaparken, Jhon Duran’ı İstanbul’a getirmiş ve evrakların tamamlanmasının ardından transferde son noktayı koymaya hazırlanmıştı.

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Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’de Mikautadze’nin peşine düştü Transferde görüşme gerçekleşti

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Fenerbahçe, Duran’ın ardından forvet hattına önemli bir ismi daha getirmek isterken, gündeme Mikautadze geldi.

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GALATASARAY İLE REKABET BAŞLADI

Footmercato’da yer alan habere göre Fenerbahçe, Galatasaray’ın da ilgilendiği Mikautadze’nin transferi için sıkı bir çalışma yürüyor.

Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’de Mikautadze’nin peşine düştü Transferde görüşme gerçekleşti

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Jose Mourinho, Mikautadze’yi transfer etmek istiyor ve oyuncunun yetkilileriyle görüşme gerçekleştirildi.

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Mikautadze’yi Süper Lig devleriyle beraber Frankfurt, Sunderland, bir takım Suudi kulüpleri ve Roma da istiyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Mikautadze

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