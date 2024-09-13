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Galatasaray'dan son gün bombası! Ruben Vargas ve Roland Sallai...

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#TRANSFER#GALATASARAY#Roland Sallai
Galatasaraydan son gün bombası Ruben Vargas ve Roland Sallai...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 13:14

Futbolda birinci transfer ve tescil döneminin son gününde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nicola Zalewski transferini askıya alan Galatasaray, iki sürpriz isim için harekete geçti.

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Transferin hareketli takımlarından Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Roma'da oynayan Nicola Zalewski'nin transferinden vazgeçen sarı - kırmızılılar, Polonyalı ismin alternatifini buldu.

Play Spor'un haberine göre Galatasaray, Freiburg'da forma giyen Roland Sallai için resmi teklif yaptı.

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Sarı - kırmızılıların, Sallai için 6 milyon euro bonservis + bonuslar karşılığında bir teklif sunduğu belirtildi.

Ayrıca Galatasaray'ın oyuncuyla da 4 yıllık anlaşma sağladığı ve kulüp bazında imzaların atılmasının beklendiği iddia edildi.

Galatasaraydan son gün bombası Ruben Vargas ve Roland Sallai...

27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon 2 maçta toplam 44 dakika süre aldı, gol ya da asist katkısı üretemedi.

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RUBEN VARGAS İDDİASI

Öte yandan sarı - kırmızılı yönetimin Augsburg'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ruben Vargas için de görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın kulüp bazında anlaşma sağlaması halinde oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Bu sezon Freiburg formasıyla 2 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 56 dakika süre aldı.

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#TRANSFER#GALATASARAY#Roland Sallai

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