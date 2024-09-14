Galatasaray'dan son gün bombası! 2023-24 sezonunda 6 farklı mevkide oynadı

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G.Saray yaz transfer döneminin son gününde Freiburg’dan Roland Sallai’yi kadrosuna kattı. Dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Macar futbolcu 4 yıllık mukavele imzalarken, sarı kırmızılılar KAP’a yaptıkları bildirimde oyuncunun kulübüne 4 taksitte 6 milyon Euro ödeneceğini, Sallai’ninde her sezon için 2.5 milyon Euro garanti para alacağını açıkladı. Cimbom’un 27 yaşındaki yeni transferi cesaretiyle sahada sürekli arayış içinde ve deneyen bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Gol atıp asist yaptıkça bu güveni daha da artıyor.

U13 TAKIMDA BİR SEZONDA 100’DEN FAZLA GOL ATTI

Futbolcu bir aileden gelen Sallai’nin babası Tibor, 90’ların ortalarında Vac ile Macaristan ligini kazandı. Amcası Sandor 1980’lerde son derece başarılı ve çok popüler bir oyuncuydu, 1982 ve 1986 Dünya Kupalarında yer aldı. Diğer amcası Laszlo da uzun yıllar alt liglerde forma giydi. Futbola Debrecen’de başlayan Sallai, profesyonel kariyerine babasının bir süre teknik direktör olarak çalıştığı Puskas Akademi’de start verdi. Puskas Akademi U13 takımında bir sezonda 100’den fazla gol attı. Macaristan’ın Euro 2016 aday kadrosuna çağrılan en genç oyuncu oldu. Bu çıkışı ona Serie A takımlarından Palermo’nun kapılarını açtı. Palermo ona oyunun taktiksel yönleri hakkında çok şey kattı.

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GÜÇLÜ BiR MENTAL YAPI iÇiN PROFESYONELLERLE ÇALıŞIYOR

Palermo küme düşünce bu kez rotası Güney Kıbrıs ekibi Apoel oldu. Burada lig şampiyonluğu yaşadı ve Şampiyonlar Ligi’nde oynadı. Alman ekibi Freiburg’a transfer olan oyuncu gelişimini sürdürerek 54 maç oynadığı Macaristan Milli Takımı’nın en önemli figürlerinden biri oldu. Szoboszlai ile birlikte hücuma yön veren iki isimden biri olan Sallai, mental anlamda güçlü kalabilmek için profesyonellerden destek alıp spor psikologlarıyla da çalışıyor.

2023-24 SEZONUNDA 6 FARKLI MEVKİDE OYNADI

Sallai, konu hücum olunca her bölgede oynayabiliyor. Her iki ayağını da kullanabilen futbolcu sağ ve sol kanatta görev alabildiği gibi forvet olarak da oynayabiliyor. Macar futbolcu bugüne kadar çıktığı 279 maçta 41 gol atarken 36 da asist yaptı. Sallai geride kalan sezon 37 resmi maça çıktığı Freiburg’da 6 farklı mevkide görev yaptı. 18 kez sağ kanat, 8 kez forvet arkası, 5 kez santrfor, 3 kere orta sahanın sağında, 2 kez sol kanat, 1 kez de orta sahanın solunda mücadele etti.

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ROLAND SALLAi KiMDiR?

· Doğum tarihi: 22 Mayıs 1997

· Doğum yeri: Budapeşte (Macaristan)

· Boy: 1.83 metre

· Mevki: Sağ kanat, sol kanat, forvet

· Piyasa değeri: 15 milyon Euro

· Oynadığı kulüpler: Puskas Akademi, Palermo, Apoel, Freiburg

· Macaristan Milli Takımı kariyeri: 54 maç-13 gol-9 asist...

HALiL DERViŞOĞLU G.ANTEP’E, ALi TURAP ÜMRANiYE’YE KiRALANDI

Galatasaray forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu’nun, Gaziantep FK’ya kiralandığını açıkladı. 24 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı takımda 65 resmi maça çıkarken 12 gol kaydetti ve 4 de asist yaptı. G. Saray genç sağ beki Ali Turap Bülbül’ü de yine kiralık olarak 1. Lig ekibi Ümraniyespor’a gönderdi. Sarı kırmızılıların altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu A Takım’da 5 kez oynadı.

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