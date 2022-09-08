Galatasaray'dan son gece imza şov! Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Rashica ve Ross Jensen için KAP açıklamaları...

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Galatasaray, İstanbul'a getiridği Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Milot Rashica ve Mathias Ross Jensen transferlerini resmen açıklandı.

Sarı-kırmızılılar, 5 oyuncunun da transferlerinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklamalar...

MAURO ICARDI'YE 750 BİN EURO

Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise şirketimiz tarafından ödenecektir.

YUSUF DEMİR İÇİN 6 MİLYON EURO BONSERVİS

Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

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4 YILLIK SÖZLEŞME

Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir

MATHIAS ROSS'UN DETAYLARI

Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir

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KİRALIK RASHICA'NIN MAAŞI 1.5 MİLYON EURO

Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir.

MATA İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA

Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir.

İşte oyuncuların açıklamaları;

ICARDI: GALATASARAY HEP YUKARIYI HEDEFLER

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PSG’de oynarken buraya gelmiştim ve bu statta bir gol atmıştım. Şu anda Galatasaray formasını savunacağım. Umarım burada gollerime devam ederim ve gol sevinçlerimi Galatasaray için paylaşırım.” Umarım tekrar bu takımı tekrar en üst seviyeye getiririz. Galatasaray hep yukarıları hedefleyen bir takım. Bunun bir parçası olmak istiyoruz. Oyuncular, çalışan herkes, tüm taraftarı tekrar bir Şampiyonlar Ligi gecesiyle tanıştırarak bunu kutlamak istiyor.

YUSUF DEMİR: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM

Bu transferin olması için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve umarım en tepede yer alacağız. Stadyumumuzu hep televizyondan izledim. Hiç gelme şansım olmamıştı. Stadımızı ilk defa görmek bana ayrı bir motivasyon veriyor. Türkiye’nin en büyük takımında oynuyorum. En büyük hedefimiz şampiyon olmak. Çok müthiş taraftarımız var. Onların önünde oynayacağım günü bekliyorum.

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MILOT RASHICA: BU FORMAYI GİYMEK BENİM İÇİN ONUR

Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için mutluyum. Bu formayı giymek benim için bir onur. Bir an önce sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Buraya gelmeden önce taraftarımızın bana olan sevgisini ve desteğini hissettim. Onlarla stadyumda buluşacağımız anı heyecanla bekliyorum.

JENSEN: BENİM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

Çok mutlu ve heyecanlıyım. Burada olmak benim için büyük bir fırsat. Şu an gurur duyuyorum. Galatasaray Avrupa’nın büyük kulüplerinden biri. Galatasaray’a dair birçok bilgiye sahibim. Nelsson’a karşı Danimarka’da birçok maça çıktım. Kişisel olarak onu tanımıyorum ama bir an önce tanışmak istiyorum. Taraftarımızla buluşacağım günü bekliyorum. Onların güçlü desteğiyle oynamak için sabırsızlanıyorum.

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JUAN MATA: SABIRSIZLANIYORUM

Çok iyi hissediyorum. Heyecanlıyım ve oldukça motiveyim. Burada bulunduğum için minnettarım. Herkes çok cana yakın davranıyor. Galatasaray’la kazanmak için sabırsızlanıyorum. Herkes burasının ne kadar güzel bir atmosfere sahip olduğunu bana söyledi. Bunu yaşayacağım anı bekliyorum. Taraftarlarımız önünde mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Galatasaray Türkiye’deki en büyük başarılara sahip takım. Ayrıca futbol tarihinde de yeri olan bir kulüp. Sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim.