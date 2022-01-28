Galatasaray'dan son dakika kaleci hamlesi! Roman Bürki transferi için ilk hamle...

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Galatasaray, Dortmund’un yedek kalecisi Roman Bürki ile 4 aylığına anlaşma sağladı.

Asist Analiz'in haberine göre; Dortmund, 31 yaşındaki İsviçreli kalecisini kiralık göndermeyi kabul etti. Bürki transferine hem Torrent hem de danışman olması beklenen Luis Campos onay verdi.

Galatasaray, sezon başında Giresunspor'a kiralık giden Okan Kocuk için Yeşil-beyazlı kulübe Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ü teklif etti, Giresunspor'un ise bu iki oyuncunun yanı sıra Oğulcan Çağlayan'ı da istedi.

Karadeniz ekibinin bu talebiyle transfer çıkmaza girince sarı kırmızılılar alternatif arayışlarını hızlandırdı.

Bu doğrultuda Roman Bürki ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Öte yandan Yayıncı kuruluşta yayınlanan Muhabir Masası programına katılan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk'un devre arasında Galatasaray 'a dönüp dönmeyeceği ile ilgili konuştu.

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Hakan Karaahmet'in Okan Kocuk açıklaması şu şekilde:

"Okan Kocuk konusu bizim tarafımızdan kapandı ama Galatasaray ile irtibatımız sürüyor. Süreç devam ediyor. Bir noktaya henüz gelemedik. Biz Okan ile yollarımızı ayırmak istemiyoruz ama Galatasaray tarafımıza zaman zaman görüşümüzü soruyorlar. Okan zaten sezonu tamamladıktan sonra Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Biz Galatasaray'a diyoruz ki; bize teklif edeceğiniz futbolcular içerisinde teknik ekibimizin kabul edeceği futbolcular olursa bu durum konuşulabilir. Bazı isimler gitti, geldi ancak henüz net bir durum konuşulmadı."