Galatasaray'dan son dakika atağı! Transferi duyurdular...

Arjantin basını, Galatasaray'ın San Lorenzo'nun 21 yaşındaki forveti Adolfo Gaich için yeniden harekete geçtiğini yazdı.

Ara transfer döneminde yapılan 5 milyon euroluk teklif reddedilmişti. Ancak virüs sonrasında bu rakamın kabul edilebileceği belirtildi. Fatih Terim'in bir süredir ismi üzerinde durduğu Arjantinli oyuncu için Galatasaray, eski golcüsü Mario Jardel'i görevlendirmiş ve Kolombiya'da düzenlenen 2020 CONMEBOL Olimpiyat Elemeleri'nde Arjantin U-23 Milli Takımı ile mücadele eden oyuncuyu izlemişti.

Arjantin'in şampiyonluğa ulaşarak Olimpiyat hakkını elde ettiği turnuvadaki görüntüsüyle Gaich, Jardel tarafından olumlu şekilde raporlandı. Galatasaray Arjantinli futbolcu için yeniden harekete geçme kararı aldı. Adolfo Gaich için Trabzonspor iddiası da gündeme gelmişti.

Adolfo Gaich kimdir?



26 Şub 1999 yılında Arjantin'in Cordona şehrinde dünyaya gelen Adolfo Gaich, San Lorenzo'da futbola başladı. Alt yaş gruplarında gösterdiği performansla Arjantin'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Gaich, 2018 yılında takımıyla A Takım'a yükseldi.

Lorenzo formasıyla 28 maça çıkan 21 yaşındaki genç yıldız, rakip filelere toplam 8 gol bıraktı. Arjantin U20 takımında oynadığı futbolla Gaich'in "Yeni Higuain" olabileceği yorumları ağır basmıştı. Uzun boylu ve sırtı dönük oynamayı bilen ayrıca takımı önde tutacak forvet tanımına uyan Gaich'in takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.90 boyunda olan ve 6 kez de Arjantin A Milli Takımı'nda forma giyen Gaich dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. (Fanatik)







