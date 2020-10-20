MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'dan son 14 sezonun en kötü başlangıcı! Terim yönetiminde en az puan...
GeriFutbol Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü başlangıcı! Terim yönetiminde en az puan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü başlangıcı! Terim yönetiminde en az puan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü başlangıcı! Terim yönetiminde en az puan...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.

Fatih Terim, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunduGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

- Terim yönetimindeki en az puan

Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5'te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.

 

Galatasaraydan son 14 sezonun en kötü başlangıcı Terim yönetiminde en az puan...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle