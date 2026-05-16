Galatasaray'dan sol bek atağı! İngilizler de peşinde

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da gözler artık yapılacak transferlere çevrildi.

Ismail Jakobs'un sık sık sakatlanmasının yanı sıra oynadığında da sergilediği performanstan memnun olmayan sarı-kırmızılılar için sürpriz bir sol bekin ismi gündeme geldi.

TransferFeed'in haberine göre; Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Senegalli sol bek Youssoupha Mbodji ile ilgileniyor.

Slavia Prag'la ilk sezonunda Çekya'da şampiyonluk yaşayan Mbodji'nin kulübü ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

WEST HAM DA PEŞİNDE

22 yaşındaki sol bekle Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor.

West Ham'ın sezon başında 22 milyon Euro ödeyerek yine Slavia Prag'dan transfer ettiği ve sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Malick Diouf'u satması halinde Mbodji'yi olası bir alternatif olarak değerlendirdiği kaydedildi.

PERFORMANSI

Sezon başında transfer olduğu Slavia Prag formasıyla bugüne dek 16 maça çıkan Mbodji 3 gol kaydetti.

Senegalli savunmacı sol bekin yanı sıra stoper, ön libero, orta saha ve sol kanatta da oynayabilmesi nedeniyle saha içinde 'joker oyuncu' rolü üstlenebiliyor.