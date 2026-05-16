Galatasaray'dan sol bek atağı! İngilizler de peşinde

#Transfer Haberleri#Galatasaray#El Hadji Youssoupha Mbodji
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 13:58

Ismail Jakobs'un performansından memnun olmayan ve bu yaz sol beke takviye yapması beklenen Galatasaray, Slavia Prag forması giyen El Hadji Youssoupha Mbodji'yi gündemine aldı.

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da gözler artık yapılacak transferlere çevrildi.

Ismail Jakobs'un sık sık sakatlanmasının yanı sıra oynadığında da sergilediği performanstan memnun olmayan sarı-kırmızılılar için sürpriz bir sol bekin ismi gündeme geldi.

TransferFeed'in haberine göre; Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Senegalli sol bek Youssoupha Mbodji ile ilgileniyor.

Slavia Prag'la ilk sezonunda Çekya'da şampiyonluk yaşayan Mbodji'nin kulübü ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

WEST HAM DA PEŞİNDE

22 yaşındaki sol bekle Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor.

West Ham'ın sezon başında 22 milyon Euro ödeyerek yine Slavia Prag'dan transfer ettiği ve sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Malick Diouf'u satması halinde Mbodji'yi olası bir alternatif olarak değerlendirdiği kaydedildi.

PERFORMANSI

Sezon başında transfer olduğu Slavia Prag formasıyla bugüne dek 16 maça çıkan Mbodji 3 gol kaydetti.

Senegalli savunmacı sol bekin yanı sıra stoper, ön libero, orta saha ve sol kanatta da oynayabilmesi nedeniyle saha içinde 'joker oyuncu' rolü üstlenebiliyor.

