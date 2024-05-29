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Galatasaray'dan sol bek atağı! Devre arasında gündeme gelen 'gurbetçi' isim Berkay Yılmaz için yeniden harekete geçildi...

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#GALATASARAY#TRANSFER#Berkay Yılmaz
Galatasaraydan sol bek atağı Devre arasında gündeme gelen gurbetçi isim Berkay Yılmaz için yeniden harekete geçildi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 14:43

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluğa ulaşan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde kupaya uzanan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına da start verdi. Sarı - kırmızılıların hedefinde devre arasında da temasa geçtiği Berkay Yılmaz bulunuyor...

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Fenerbahçe ile girdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını son hafta 3-1 galip ayrıldığı Konyaspor maçıyla birlikte kazanan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmalarına başlandı.

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Sol bekte Derrick Köhn'e alternatif arayan sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zaman zaman Barış Alper Yılmaz'ı bu mevkiide değerlendirmişti.

YENİDEN BERKAY YILMAZ

Galatasaraydan sol bek atağı Devre arasında gündeme gelen gurbetçi isim Berkay Yılmaz için yeniden harekete geçildi...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray Yönetimi, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için harekete geçti.

Sarı - kırmızılıların devre arasında da gündeme gelen gurbetçi futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için uğraş verdiği belirtildi.

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Türk Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan Berkay, scout ekibi tarafından teknik heyete önerilen ve tam not olan bir isim. Sadece sol bekte değil, orta sahanın solunda, hatta zaman zaman forvet arkasında da şans bulan genç oyuncu, etkili sol ayağıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon Freiburg U-19 takımıyla 18 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#TRANSFER#Berkay Yılmaz

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