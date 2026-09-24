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Galatasaray'dan Singo'nun sakatlığına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Wilfried Singo#Sakatlık
Galatasaraydan Singonun sakatlığına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 13:49

Galatasaray, Wilfried Singo'nun sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.

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Galatasaray, Fildişili oyuncu Wilfried Singo'nun sakatlığına ilişkin açıklama paylaşımında bulundu. 

Sarı kırmızılıların açıklaması şu şekilde oldu:

Zorunlu Açıklama

Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo'nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamic 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır.

Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray'ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz.

Galatasaray Spor Kulübü

 

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Galatasaraydan Singonun sakatlığına ilişkin açıklama

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#Galatasaray#Wilfried Singo#Sakatlık

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