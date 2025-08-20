Galatasaray'dan Singo için 5+20 milyon formülü! İşte transferin artıları ve eksileri

Haberin Devamı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un fiziksel gücü yüksek, hızlı ve çok yönlü bir savunma oyuncusu isteği doğrultusunda arayışlarını sürdürürken Monaco’da forma giyen Wilfried Singo’nun transferinde büyük aşama kaydetti.

Prensip anlaşmasına varıldı

Buruk’un hem stoper hem sağ bek olarak kullanmayı düşündüğü Fildişi Sahilli oyuncu için Monaco ile prensip anlaşmasına varıldı. Aslan, finansal fair play kuralları ve harcama limiti nedeniyle zorunlu satın alma opsiyonu ile bu futbolcuyu kadrosuna katacak.

Yıllık 5 milyon Euro istiyor

Kiralama bedeli olarak 5 milyon Euro ödeneceği, zorunlu satın alma opsiyonunun ise 20 milyon Euro olacağı öne sürüldü. Singo ile de 2030’a kadar süren bir sözleşme imzalanacak. Bu transferde masada iki farklı menajerin bulunması da süreci karmaşık hale getirirken, futbolcunun yıllık 5 milyon Euro istediği ifade edildi.

Singo’nun başlangıçta Monaco’da kalmayı tercih ettiği ancak G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi hedefleri, taraftar tutkusu ve İstanbul’un cazibesi hakkında yaptığı sunumlar sonrası transfere olumlu bakmaya başladığı öğrenildi. Pazarlıkları 40 milyon Euro’dan açan Monaco’nun da oyuncunun ‘Beni düzenli olarak ilk 11’de değerlendirmeyecekseniz gideyim’ talebi üstüne indirime gitme kararı aldığı ve kiralama formülüne sıcak baktığı belirtildi.

ARTILARI VE EKSiLERİ İLE

ARTILAR

Çok Yönü: Stoper ve sağ bek oynayabiliyor, taktik esneklik sağlıyor.

Güç: 1.90 boyu ve atletik yapısıyla hava toplarında ve ikili mücadelelerde etkili.

Hızlı: Klasik bir savunmacıya göre hızlı, kontrataklara destek veriyor.

Genç yaş: 24 yaşında, uzun vadeli yatırım potansiyeli.

EKSİLERİ

Yüksek maliyet: 25 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli yüksek risk.

Adaptasyon riski: Lig başladı, Süper Lig’e uyum süreci zaman alabilir.

Disiplin sorunları: Kart görme eğilimi yüksek (geçen sezon 6 sarı kart).

Karar alma: Hücum çıkışlarında zaman zaman riskli kararlar verebiliyor.