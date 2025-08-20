×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Singo için 5+20 milyon formülü! İşte transferin artıları ve eksileri

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Singo#Transfer
Galatasaraydan Singo için 5+20 milyon formülü İşte transferin artıları ve eksileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 07:00

Galatasaray, Okan Buruk'un çok istediği Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo’nun transferinde büyük aşama kaydetti.

Haberin Devamı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un fiziksel gücü yüksek, hızlı ve çok yönlü bir savunma oyuncusu isteği doğrultusunda arayışlarını sürdürürken Monaco’da forma giyen Wilfried Singo’nun transferinde büyük aşama kaydetti.

Gözden KaçmasınOkan Buruk, canlı yayında açıkladı: Kaleci için zaman var Ederson...Okan Buruk, canlı yayında açıkladı: 'Kaleci için zaman var!' Ederson...Haberi görüntüle

Prensip anlaşmasına varıldı

Buruk’un hem stoper hem sağ bek olarak kullanmayı düşündüğü Fildişi Sahilli oyuncu için Monaco ile prensip anlaşmasına varıldı. Aslan, finansal fair play kuralları ve harcama limiti nedeniyle zorunlu satın alma opsiyonu ile bu futbolcuyu kadrosuna katacak.

Galatasaraydan Singo için 5+20 milyon formülü İşte transferin artıları ve eksileri

Yıllık 5 milyon Euro istiyor

Kiralama bedeli olarak 5 milyon Euro ödeneceği, zorunlu satın alma opsiyonunun ise 20 milyon Euro olacağı öne sürüldü. Singo ile de 2030’a kadar süren bir sözleşme imzalanacak. Bu transferde masada iki farklı menajerin bulunması da süreci karmaşık hale getirirken, futbolcunun yıllık 5 milyon Euro istediği ifade edildi.

Haberin Devamı

Singo’nun başlangıçta Monaco’da kalmayı tercih ettiği ancak G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi hedefleri, taraftar tutkusu ve İstanbul’un cazibesi hakkında yaptığı sunumlar sonrası transfere olumlu bakmaya başladığı öğrenildi. Pazarlıkları 40 milyon Euro’dan açan Monaco’nun da oyuncunun ‘Beni düzenli olarak ilk 11’de değerlendirmeyecekseniz gideyim’ talebi üstüne indirime gitme kararı aldığı ve kiralama formülüne sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaraydan Singo için 5+20 milyon formülü İşte transferin artıları ve eksileri

ARTILARI VE EKSiLERİ İLE

ARTILAR

Çok Yönü: Stoper ve sağ bek oynayabiliyor, taktik esneklik sağlıyor.

Güç: 1.90 boyu ve atletik yapısıyla hava toplarında ve ikili mücadelelerde etkili.

Hızlı: Klasik bir savunmacıya göre hızlı, kontrataklara destek veriyor.

Genç yaş: 24 yaşında, uzun vadeli yatırım potansiyeli.

Gözden KaçmasınGalatasaray, ayrılığı resmen açıkladı Derrick Köhn, BundesligadaGalatasaray, ayrılığı resmen açıkladı! Derrick Köhn, Bundesliga'daHaberi görüntüle

EKSİLERİ

Yüksek maliyet: 25 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli yüksek risk.

Adaptasyon riski: Lig başladı, Süper Lig’e uyum süreci zaman alabilir.

Haberin Devamı

Disiplin sorunları: Kart görme eğilimi yüksek (geçen sezon 6 sarı kart).

Karar alma: Hücum çıkışlarında zaman zaman riskli kararlar verebiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Singo#Transfer

BAKMADAN GEÇME!