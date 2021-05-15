Galatasaray'dan 'seyirci' kararı! Yeni Malatyaspor maçında 3-4 bin taraftar olması bekleniyor...

Spor Arena - Spor Toto Süper Lig 42. hafta mücadelesinde sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, final niteliği taşıyan şampiyonluk maçında taraftarlarından yoksun kalmayacak.

Sarı kırmızılı yönetim, camiadan gelen talebin ardından ilgili cezayı ödemeyi göze alarak Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdi. Ayrıca taraftar gruplarından seyircilerin de müsabakaya alınacağı öğrenildi.

Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor müsabakasını yaklaşık 3-4 bin seyircinin tribünden takip etmesi bekleniyor.

CADDE VE SOKAKLARDA KUTLAMA YAPILMAYACAK

İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Buna göre, cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.

TRT Haber'in haberine göre, Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi. Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.

Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.

KRİTİK MAÇ CÜNEYT ÇAKIR'IN

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç.

Saat 20.30'dan itibaren beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak müsabakayı Spor Arena Canlı Anlatım servisi farkıyla anbetan takip edebilirsiniz.

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