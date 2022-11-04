Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'dan kötü haber!

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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Sevilla'ya 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcao yine sakatlandı.

Sezon başı kampında sakatlanan ve Ekim ayının ortasına kadar yeni takımıyla maça çıkamayan Marcao, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında yeniden sakatlandı.

Sevilla'dan yapılan açıklamada Manchester City maçında sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen Marcao'nun sağ bacağında yaralanma tespit edildiği ve Dünya Kupası'ndan sonra takıma dönebileceği ifade edildi.

Brezilyalı stoper, Sevilla formasıyla ligde 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıktı. Marcao, oynadığı maçlarda taraftardan övgü dolu yorumlar aldı.